Life is Strange: Double Exposure: Diese Editionen gibt es

Ein Video stellt die drei Editionen vor, in denen Life is Strange: Double Exposure im Oktober erhältlich sein wird.

Wenn Life is Strange: Double Exposure am 29. Oktober erscheint, haben Spieler drei Editionen zur Auswahl-

In einem Video erzählt euch der Entwickler, was in den Editionen enthalten ist.

Zur Auswahl stehen demnach die Standard Edition für die storyorientierten Spieler, während die Deluxe Edition einige supercoole Outfit-Pakete für Max enthält.

Die Ultimate Edition bietet schließlich jede Menge zusätzliche Inhalte und zwei Wochen Vorabzugang zu Kapitel 1 und 2 bietet, wenn ihr sie vorbestellt.