Life is Strange: Double Exposure: Live-Event im XPERION Hamburg

Square Enix freut sich bekanntzugeben, dass am Samstag, dem 26. Oktober 2024 um 17:00 Uhr ein Live-Event zu Life is Strange: Double Exposure im XPERION – der Gaming Location im Media Markt Hamburg – stattfinden wird.

Gemeinsam mit Fans vor Ort und zu Hause per Livestreams auf Twitch feiert Square Enix damit den anstehenden Release des Spiels, welches ab dem 29. Oktober 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und im Anschluss für Nintendo Switch erhältlich sein wird. Details zur Switch-Version werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Moderiert wird die dreistündige Show rund um Life is Strange: Double Exposure von Streamerin, Host und LIFE IS STRANGE-Fan JustGiggles. Auf der Bühne gibt es zudem eine unterhaltsame Talkrunde mit den Content Creatorn mienah, H0llyLP, Yvraldis sowie Julius „Jules“ Busch von der GameStar.

Veranstaltungsdetails:

Was: Life is Strange: Double Exposure – Live-Event

Wann: Samstag, 26. Oktober / 17:00 – 20:00 Uhr

Wo: Xperion Hamburg, Media Markt, Mönckebergstraße 1, 20095 Hamburg

Ein limitiertes Kartenkontingent ist über die Ticket-Seite des XPERION verfügbar: https://sqex.link/LifeisStrange_Event_Hamburg

Wer nicht vor Ort dabei sein kann, hat die Möglichkeit, die Veranstaltung als Livestream auf diesen Kanälen zu verfolgen:

Auf diesen Webseiten wird der Livestream ebenfalls eingebettet:

Zuschauer erwartet ein spannendes Programm, bei dem der neueste Teil des Life is Strange-Franchise ausführlich in mehreren Live-Gameplay-Segmenten vorgestellt wird. Hierbei werden nicht nur die Charaktere und das neue Setting präsentiert. Es wird auch auf neue Gameplay-Elemente eingegangen, wie beispielsweise der neuen Kraft von Protagonistin Max Caulfield, die in Life is Strange: Double Exposure zwischen verschiedenen Zeitlinien wechseln kann, um so den Mord an ihrer Freundin Safi aufzuklären.

Das Publikum vor Ort im XPERION hat die Möglichkeit, an spannenden Quiz-Elementen mit Fragen rund um Life is Strange: Double Exposure teilzunehmen, bei dem es u.a. streng limitierte Preise zu gewinnen gibt. Darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit, das Game an diversen Hands-On-Stationen anzuspielen.