Life is Strange: Double Exposure: Max enthüllt ihre übernatürlichen Kräfte

Werft einen Blick auf die Kräfte von Max im neuen Trailer zuLife is Strange: Double Exposure.

Während der gamescom 2024 Xbox-Übertragung veröffentlichte Square Enix ein exklusives Video, das einen tiefen Einblick in die Kräfte gibt, die Max‘ Ermittlungen in dem übernatürlichen Mordfall im Mittelpunkt von Life is Strange: Double Exposure antreiben.

Neben der Erkundung von Max Caulfields neu entwickelter Fähigkeit, zwischen zwei parallelen Zeitlinien zu wechseln, konzentrierte sich der Deep Dive auch auf ihre neue Fähigkeit „Pulse“.

Pulse ermöglicht es Max, einen Blick auf die entgegengesetzte Zeitachse zu werfen, bevor sie durchspringt, da die Gefahr nicht auf nur eine Zeitachse beschränkt ist.

Mit Pulse kann Max auch Gespräche auf der anderen Seite belauschen, was das perfekte übernatürliche Werkzeug für einen Amateurdetektiv ist.

Max wird beide Aspekte ihrer neuen Kraft nutzen müssen, um den unmöglichen Mord an ihrer Freundin Safi aufzuklären.

Während Max zwischen zwei immer unterschiedlicher werdenden Zeitlinien hin und her wechselt, ermöglicht ihre Kraft dem Spieler, einzigartige Rätsel zu lösen, sich in der komplexen sozialen Dynamik des Campus zurechtzufinden und alle Geheimnisse zu erforschen, die die Caledon University zu bieten hat.

Life is Strange: Double Exposure wird am 29. Oktober 2024 auf Xbox Series X|S-Konsolen, PlayStation 5 und PC über Steam und den Windows Store veröffentlicht. Zu einem späteren Zeitpunkt wird es auch für Nintendo Switch erhältlich sein.