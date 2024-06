Life is Strange: Double Exposure: Max kehrt im neuen Abenteuer zurück

In Life is Strange: Double Exposure kehrt Max Caulfield aus dem ersten Teil für ein neues Abenteuer zurück.

Während des Xbox Games Showcase 2024 kündigte Square Enix Life is Strange: Double Exposure an, den nächsten Teil der Adventure-Reihe. Das von Deck Nine Games entwickelte Life is Strange: Double Exposure ist ein völlig neues, übernatürliches Kriminalspiel, das sowohl neue als auch alte Spieler begeistern wird.

Life is Strange: Double Exposure wird am 29. Oktober 2024 für Xbox Series X|S-Konsolen, PlayStation 5 und PC erscheinen. Das Spiel wird auch für Nintendo Switch erscheinen.

Max Caulfield, Fotografin an der prestigeträchtigen Caledon University, entdeckt ihre beste Freundin Safi tot im Schnee. Ermordet.

Um sie zu retten, versucht Max, die Zeit zurückzudrehen – eine Kraft, die sie seit Jahren nicht mehr benutzt hat… Stattdessen öffnet Max den Weg zu einer parallelen Zeitlinie, in der Safi noch lebt und immer noch in Gefahr ist!

Max erkennt, dass der Killer bald wieder zuschlagen wird – in beiden Versionen der Realität. Nur Max kann zwischen den beiden parallelen Zeitlinien hin- und herschalten, um denselben Mord aufzuklären und zu verhindern.

Weitere Details zu Life is Strange: Double Exposure werden während des Enthüllungs-Livestreams am Donnerstag, 13. Juli, um 9.00 Uhr PT auf dem Life is Strange YouTube-Kanal bekannt gegeben.

Die Zuschauer können sich darauf freuen, eine Fülle von Geheimnissen hinter den Kulissen über die Entstehung dieses spannenden neuen Abenteuers zu erfahren und einen exklusiven Blick auf das Gameplay zu werfen.

Life is Strange: Double Exposure wird in drei Editionen erhältlich sein: Standard, Deluxe und Ultimate. Spieler können die Ultimate Edition jetzt vorbestellen, um am 15. Oktober 2024, zwei Wochen vor der Veröffentlichung des vollständigen Spiels, erweiterten Zugang zu Kapitel 1 und 2 zu erhalten.

Life is Strange: Double Exposure wird am 29. Oktober 2024 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC über Steam und Windows Store erhältlich sein. Das Spiel wird auch für Nintendo Switch erscheinen, weitere Details werden noch bekannt gegeben.