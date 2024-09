Life is Strange: Double Exposure: Musik-Ikonen beteiligen sich am Soundtrack

Dodie, chloe moriondo und andere Musik-Ikonen beteiligen sich am Soundtrack von Life is Strange: Double Exposure.

Die Life is Strange-Reihe ist neben ihrer Geschichten voller überraschender Wendungen und denkwürdiger Charaktere auch für ihre gefühlvollen und berührenden Soundtracks bekannt.

Der Soundtrack für den neusten Teil der Reihe, Life is Strange: Double Exposure, bildet hier keine Ausnahme.

Diesmal steuern unter anderen dodie, chloe moriondo und Matilda Mann ihre Musik bei und erschaffen damit eine perfekte Grundlage für die mysteriöse und dramatische Geschichte, in der die Protagonistin Max über zwei verschiedene Zeitlinien hinweg versucht, das Rätsel um den Mord an ihrer Freundin zu lösen und zu verhindern.

Die physische Soundtrack auf farbiger Vinyl erscheint zeitgleich mit dem Spiel am 29. Oktober und umfasst die folgenden Tracks:

SEITE A

dodie – Someone Was Listening

Matilda Mann – Everything I’m Not

Tessa Rose Jackson – So This is Lonely

JFDR – Spectator

Ape Dos Mil – Missing Out

Tessa Rose Jackson – Under & Over

chloe moriondo – September

SEITE B

Tessa Rose Jackson – Wake

Pale Honey – The Heaviest of Storms (Devotion Pt. 1)

New Dad – Under My Skin

Lights on Moscow – I Must Come Clean

Tessa Rose Jackson – I Think You Change

Tessa Rose Jackson – Illusion

Einige der Singles aus dem Soundtrack gibt es schon jetzt zu hören:

chloe moriondo – September

Tessa Rose Jackson – So This is Lonely

dodie – Someone Was Listening

Weitere Singles für zusätzliche Tracks werden in Zukunft über die Social Channels von Life is Strange veröffentlicht, inklusive der heutigen Premiere von dodies Originaltitel „Someone Was Listening“.

Die physische LP des Soundtracks gibt es nur als Teil der Life is Strange: Double Exposure COLLECTOR’S BOX. Die COLLECTOR’S BOX enthält den Soundtrack auf 12-Zoll-Schallplatte, ein 32-seitiges, gebundenes Mini-Artbook, vier doppelseitige 12-Zoll-Artcards und eine Nachbildung des Eulen-Ansteckers, den Protagonistin Max Caulfield im Spiel trägt.1 Die Life is Strange: Double Exposure COLLECTOR’S BOX ist hier erhältlich.

Eine digitale Version des Soundtracks wird ab 29. Oktober über digitale Anbieter zum Kauf und zum Streamen verfügbar sein. Der digitale Soundtrack enthält nicht dieselbe Titelliste wie die Schallplatte, aber alle Singles des Spiels werden separat zum Kauf und Streamen verfügbar sein.