Life is Strange: Double Exposure: Pandorya und H0llyLP sprechen Alice und Connor

Life is Strange: Double Exposure erscheint am 29. Oktober und bekommt bei den Synchronstimmen prominente Unterstützung.

Square Enix freut sich anzukündigen, dass die beiden bekannten Content Creator Pandorya und H0llyLP mit ihren Stimmen in Life is Strange: Double Exposure vertreten sein werden. Pandorya spricht das „Goth-Mädchen“ Alice und H0llyLP den „Kryptid-Fan“ Connor – zwei polarisierende Charaktere, denen die Protagonistin Max während ihrer Jagd nach dem Mörder ihrer Freundin Safi immer wieder begegnet.

Für die Streamerin, Youtuberin, Autorin und langjährigen Life is Strange-Fan Pandorya erfüllt sich mit dieser Sprechrolle ein Traum. Sie freut sich riesig darüber, dem Charakter Alice ihre Stimme verleihen zu dürfen, die in Life is Strange: Double Exposure an der Caledon University studiert.

Am Campus wird sie in das „Assassinen“-Spiel verwickelt, bei dem sich die Studierenden gegenseitig „ausschalten“ müssen, um einen Geldpreis zu gewinnen. Schnell findet sie einen Verbündeten. Aber kann sie ihm jemals wirklich vertrauen, wenn so viel Geld auf dem Spiel steht?

Der bekannte Streamer H0llyLP wollte sich schon immer der Herausforderung stellen, bei den Synchronarbeiten für ein Videospiel mitzuwirken. In Life is Strange: Double Exposure spricht er den Charakter Connor, der Teil eines Duos ist, das vom Unheimlichen und Merkwürdigen besessen ist.

Seiner Meinung nach ist es unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich, dass Kryptiden – Lebewesen, für deren Existenz es nur wenige und zweifelhafte Belege gibt – für Safis Tod verantwortlich sind. Connor ist etwas zynischer als sein Freund, der ein überzeugter Anhänger dieser Theorie ist. Beide stellen in ihren Diskussionen wilde Hypothesen auf, was wirklich passiert sein könnte.

Hier noch ein Video zu den Synchronarbeiten: