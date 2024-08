Life is Strange: Double Exposure: Partnerschaft mit Polaroid und Dr. Martens

Mit Polaroid und Dr. Martens werden zwei bekannte Marken im Spiel Life is Strange: Double Exposure integriert.

Square Enix arbeitet mit Polaroid und Dr. Martens zusammen, um die zeitlose Polaroid Now-Kamera und die klassischen Dr. Martens 1460 Glattlederstiefel in Kirschrot im kommenden Videospiel Life is Strange: Double Exposure zu präsentieren.

Life is Strange: Double Exposure wird am 29. Oktober 2024 für Xbox Series X|S-Konsolen, PlayStation 5 und PC via Steam und Windows Store erscheinen. Das Spiel wird auch für Nintendo Switch erscheinen, weitere Informationen werden folgen.

Polaroid

Max Caulfield, professionelle Fotografin und Ermittlerin übernatürlicher Geheimnisse, hat ihre Liebe zur Sofortbildfotografie nie verloren.

In Life is Strange: Double Exposure verwendet Max die Polaroid Now Generation-2 iType-Kamera, um im Spiel wunderschön unvollkommene Bilder im kultigen Polaroid-Stil zu erstellen.

Diese klassische, analoge Sofortbildkamera verfügt außerdem über eine Doppelbelichtungsfunktion, die sowohl in den Polaroid-Fotomodus des Spiels als auch in die Geschichte integriert ist!

Die Kamera wird sowohl im Spiel als auch im echten Leben unter polaroid.com zu sehen sein.

Dr. Martens

In Life is Strange: Double Exposure trägt Max Caulfield ein Paar kirschrote Dr. Martens 1460 Glattlederstiefel, während sie der Wahrheit hinter dem tragischen Geheimnis auf die Spur kommt, dass im Mittelpunkt der Geschichte des Spiels steht.

Ob sie in verlassenen Gebäuden fotografiert oder den Campus des Caledon College auf der Suche nach Hinweisen erkundet, Max‘ Wahl der Stiefel ist eine natürliche Erweiterung ihres Stils und Charakters.

Max wird verschiedene Farben der 1460 Ankle Boots durch die alternativen Outfit-Packs präsentieren, mit einer Vielzahl von stilvollen und Cosplay-Outfits, die in allen drei Editionen des Spiels verfügbar sind.