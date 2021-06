Life is Strange Remastered Collection: Details zu den grafischen Verbesserungen

Die Life is Strange: Remastered Collection enthält die überarbeiteten Versionen von Life is Strange und Life is Strange: Before the Storm. Life is Strange Remastered bietet verbesserte Grafik sowie dank Mocap-Technologie überarbeitete Gesichtsanimationen, zudem erscheint Life is Strange: Before the Storm Remastered mit verbesserter Grafik für Charaktere und Umgebungen. Dazu

Beide Spiele umfassen die ursprünglichen, preisgekrönten Geschichten, tiefgreifende Entscheidungen und beliebten Charaktere. Square Enix kündigte während der Nintendo Direct-Ausgabe im Rahmen der E3 an, dass sowohl die Life is Strange Remastered Collection als auch Life is Strange: True Colors später in diesem Jahr für Nintendo Switch erscheinen werden. Life is Strange: True Colors erscheint am 10. September 2021.

Falls ihr die Videos verpasst haben solltet, gibt es hier noch einmal alle Trailer, die während der E3 2021 veröffentlicht wurden: