Life is Strange Remastered Collection: Gameplay und mehr zum Before the Storm-Remaster

Neu veröffentlichte Video zeigen Gameplay und Zwischensequenzen des Remasters von Life is Stange: Before the Storm.

In wenige Tagen erscheint die Life is Strange Remastered Collection. Enthalten sind aufgehübschte Versionen von Life is Strange sowie des Prequels Life is Strange: Before the Storm. Die Verbesserungen umfassen unter anderem Anpassungen der Engine und Beleuchtung sowie überarbeitete Rätsel.

Während Entwickler Deck Nine bereits vor einige Tagen ein Vergleichsvideo und Bilder zum Remaster von Live is Strange veröffentlicht hatte, folgen nun zwei Trailer, die sowohl Gameplay als auch Zwischensequenzen des Remasters von Life is Starnge: Before the Storm mit denen des Originals vergleichen.

Life is Strange: Remastered Collection erscheint am 1. Februar für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC. Eine Version für Nintendo Switch folgt im weiteren Verlauf des Jahres.