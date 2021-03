Life is Strange Remastered Collection: Sammlung bringt verbesserte Grafik und Animationen

Autor:, in / Life is Strange Remastered Collection

Während der Square Enix Presents Show wurde neben Life is Strange: True Colors ebenfalls die Life is Strange Remastered Collection angekündigt.

Diese Sammlung wird die Remastered Editionen von Life is Strange und Life is Strange: Before the Storm enthalten – mit verbesserter Grafik und Animationen. Die Sammlung wird im Laufe des Jahres als Teil der Ultimate Edition von Life is Strange: True Colors und als eigener Titel erhältlich sein.