Life is Strange Remastered Collection: Spielsammlung auf das Jahr 2022 verschoben

Square Enix gibt bekannt, dass die Life is Strange Remastered Collection auf das Jahr 2022 verschoben wurde. Grund für die Verschiebung ist, dass man dem Team mehr Zeit und weniger Druck geben möchte.

Life is Strange: True Colors soll am 10. September erscheinen. Dazu wird der Die Life is Strange: Wavelengths DLC am 30. September veröffentlicht. Ein erster Trailer soll heute im Laufe des Tages erscheinen.

Die Life is Strange: True Colors Ultimate Edition sichert euch weiterhin die beiden Spiele der Life is Strange Remastered Collection, die nun zu ihrem neuen Veröffentlichungsdatum Anfang 2022 erhältlich sein sollen.