Life is Strange Remastered Collection: Veröffentlichung für Februar 2022 angekündigt

Die Life is Strange Remastered Collection wird am 1. Februar 2022 für Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, Stadia und PC erscheinen.

Square Enix gibt bekannt, dass die Life is Strange Remastered Collection am 1. Februar 2022 erscheinen wird. Spieler können in der Remastered Collection von Life is Strange erneut die Macht der Zeitfähigkeiten von Max und Chloes Schlagfertigkeit erleben.

Einige Features umfassen:

Überarbeitete Charakter- und Umgebungsgrafik

Verbesserungen bei Engine- und Ausleuchtung

Brandneue Gesichtsanimationen durch Motion Capture

Deluxe-Inhalte für Before the Storm (Outfits, Farewell-Episode, „Zombie Crypt“-Outfit)

Die Life is Strange Remastered Collection enthält sowohl Life is Strange Remastered als auch Life is Strange: Before the Storm Remastered und ist ab dem 1. Februar 2022 auf PlayStation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC (Steam) und Google Stadia erhältlich.

Den E3 2021 Trailer zu Life is Strange Remastered Collection könnt ihr euch hier anschauen: