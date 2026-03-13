Life Is Strange: Reunion: Bringt Max & Chloe zurück – Release am 26. März

Deck Nine Games zeigt erstmals längeres Gameplay aus Life is Strange Reunion mit einer Maskenball-Szene.

Deck Nine Games hat ein exklusives Gameplay-Segment aus Life is Strange Reunion veröffentlicht. Der neue Teil der beliebten Adventure-Reihe bringt Max und Chloe erstmals seit langer Zeit wieder gemeinsam ins Zentrum der Geschichte.

Die gezeigte Szene spielt während eines Maskenballs und gibt einen ersten Eindruck davon, wie sich die neuen Puzzle-Mechaniken und Dialogentscheidungen in das Spiel einfügen. Wie gewohnt setzt das Abenteuer stark auf emotionale Entscheidungen, bei denen der Spieler den Verlauf der Geschichte selbst beeinflusst.

Neben den Dialogen zeigt die Szene auch einige Rätsel-Elemente, die während des Events gelöst werden müssen. Dadurch entsteht eine Mischung aus klassischem Story-Adventure und interaktiven Gameplay-Momenten, für die die Life is Strange-Reihe bekannt ist.

Mit Life is Strange Reunion kehren zwei der beliebtesten Figuren der Serie zurück. Fans dürfen sich auf neue Story-Entwicklungen, intensive Gespräche und weitere Entscheidungen freuen, die den Verlauf der Handlung verändern können.

Das Spiel erscheint am 26. März für Xbox Series X|S, PS5 und PC.