Life Is Strange: Reunion: Doppelpack-Vorbesteller erhalten sofort Zugriff auf Double Exposure

Seit dem ersten LIFE IS STRANGE vor fast 11 Jahren haben die Kultcharaktere Max Caulfield und Chloe Price viel erlebt: Freundschaft, Liebe, Herzschmerz und Verlust. Jetzt kommt es für die zwei zu einer Wiedervereinigung im bevorstehenden Abenteuer Life is Strange: Reunion, welches Square Enix heute in einem Livestream ankündigte.

Life is Strange: Reunion wird von Deck Nine Games entwickelt und erscheint am 26. März 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie für PC über Steam und den Microsoft Store auf Windows.

In Life is Strange: Reunion besuchen Spieler erneut die Caledon-Universität, an der Max Caulfield Fotografie unterrichtet. Als Max nach einem Wochenendtrip an ihre geliebte Universität zurückkehrt, steht diese in Flammen. Ein wütendes Inferno zerstört den Campus und beendet die Leben von Max’ Freunden, Studenten und Kolleg. Max entkommt der Katastrophe nur dank ihrer übernatürlichen Kraft, die Zeit zurückzudrehen – die Kraft aus dem ersten Life is Strange, die hier zurückkehrt.

Max springt durch ein Selfie in der Zeit zurück und hat dann drei Tage, um herauszufinden, wie das Feuer ausbrach. Kann sie diese zweite Chance nutzen und das tödliche Desaster verhindern?

Zum gleichen Zeitpunkt erscheint Chloe Price in Caledon, sehr zu Max’ Überraschung: eine schockierende Konsequenz von Max’ Fusion der zwei Zeitlinien am Ende von Life is Strange: DOUBLE EXPOSURE. Chloe wird von Albträumen einer ihr nicht bekannten Vergangenheit geplagt und braucht Max’ Hilfe, weil sie langsam den Bezug zur Realität verliert.

Zum ersten Mal in der Reihe können Spieler in ein und demselben Game in die Rollen von Max und Chloe schlüpfen und im Spielverlauf zwischen den beiden Perspektiven hin- und herwechseln.

Spieler machen Entscheidungen mit Max’ Zurückspulen-Fähigkeit rückgängig, um den Verlauf von Unterhaltungen zu steuern und für die Lösung vierdimensionaler Rätsel die Umgebung zu manipulieren. Chloe kann mit ihren Widerworten, ihrem Scharfsinn und ihrer gnadenlosen Einstellung wichtige Verdächtige beeinflussen und an Orte gelangen, die für Max nicht zugänglich sind.

Das Spiel bietet erneut die serientypische Erzählweise, bei der die Charaktere im Mittelpunkt stehen und für welche die Life is Strange-Reihe bekannt ist. Es bietet Entscheidungen die Konsequenzen haben und eine dramatische und überraschende Geschichte formen – was am Ende in einem epischen Finale der Saga von Max und Chloe gipfelt.

Die Standard Edition des Spiels ist zu einem unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) von €49,99 für PS5/Xbox und €39,99 für PC erhältlich. Zudem sind auch eine Deluxe Edition, ein Doppelpack und eine Collector’s Edition verfügbar. Spieler, die eine beliebige Edition vorbestellen, erhalten den „Max und Chloe“-Klassiker-Outfit-DLC dazu. Dieser Bonus ist auch beim Kauf jeder beliebigen Edition im ersten Monat nach Spielveröffentlichung erhältlich.

Life is Strange: Reunion – Deluxe Edition – (UVP) €59,99 (PS5/Xbox) €49,99 (PC)

Vollversion plus:

Digitaler Mini-Soundtrack

Digitales Artbook

Digitaler Comic

Exklusive „Hinter den Kulissen“-Doku mit den Schauspielerinnen Hannah Telle (Max) und Rhianna DeVries (Chloe)

Life is Strange: Reunion – Doppelpack – (UVP) €69,99 (PS5/Xbox) €59,99 (PC)

Life is Strange: Reunion – Standard Edition

– Standard Edition Life is Strange: DOUBLE EXPOSURE – Standard Edition

Mit der Vorbestellung des Doppelpacks erhalten Spieler sofort Zugriff auf Life is Strange: DOUBLE EXPOSURE.

Life is Strange: Reunion – Collector’s Edition2 – (UVP) €119,99 (PS5/Xbox) €109,99 (PC)

Vollversion plus:

COLLECTOR’S GOODS BOX UND HÜLLE mit exklusivem Design von ILYA KUVSHINOV

12-Zoll-Schallplatte mit 12 unglaublichen Songs aus dem Spiel auf einer orangenen EcoRecord-Schallplatte

Doppelseitiges DRUGSTORE MAKEUP-Poster (ca. 61 cm x 30,5 cm)

Filz-Antirutschmatte mit „Zurückspulen“-Symbol

3x Doppelseitige Gitarren-Plektren mit sechs einzigartigen Designs

3x Polaroid™-Kunstkarten mit Designs, die Max und Chloe feiern

Wer den Livestream verpasst hat, kann sich die Ankündigung von Life is Strange: Reunion hier ansehen:

Der Announce-Trailer ist hier zu sehen: