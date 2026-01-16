Life Is Strange: Reunion: Enthüllung am 20. Januar geplant

Ein neues Kapitel für Life is Strange kündigt sich an, denn am 20. Januar wird das nächste Spiel der preisgekrönten Adventure-Reihe offiziell vorgestellt. Bereits am 8. Januar haben wir über Life Is Strange: Reunion berichtet.
Die Enthüllung findet am 20. Januar um 19:00 Uhr deutscher Zeit statt und markiert die Rückkehr einer Serie, die seit Jahren für erzählerische Intensität, außergewöhnliche Charaktere und übernatürliche Kräfte steht.
Die Reihe ist bekannt dafür, gewöhnliche Menschen in außergewöhnliche Situationen zu werfen. Spieler übernehmen die Rolle einer Figur, die mit einer besonderen Fähigkeit konfrontiert wird und sich damit durch persönliche Konflikte, gefährliche Begegnungen und übernatürliche Ereignisse bewegt.
Ob das Verschieben zwischen parallelen Zeitlinien, das Erspüren fremder Emotionen, der Schutz eines telekinetisch begabten Bruders oder das Zurückdrehen der Zeit, jede Geschichte verbindet übernatürliche Elemente mit realen Herausforderungen.
Die kommenden Enthüllungen sollen zeigen, wie das neue Spiel diese Tradition fortführt und welche neue Fähigkeit diesmal im Zentrum steht.
Die Serie ist für ihre dichten Schauplätze, emotionalen Wendungen und Entscheidungen bekannt, die den Verlauf der Handlung prägen und langfristig nachhallen. Jede Episode der bisherigen Spiele hat gezeigt, wie eng persönliche Schicksale und übernatürliche Kräfte miteinander verwoben sein können.
Zum bisherigen Portfolio gehören Life is Strange Double Exposure, Life is Strange True Colors, Life is Strange 2 sowie die Life is Strange Remastered Collection. Mit der Ankündigung eines neuen Teils öffnet sich nun die Tür zu einer weiteren Geschichte, die erneut auf starke Figuren, atmosphärische Orte und intensive narrative Momente setzt.
Ich hab bisher nur den ersten Teil gespielt. Teil 2 hab ich zwar aber noch keine Zeit gefunden.
Uuu nice bin gespannt, wird sich meine Frau bestimmt freuen.
Ich hab mal auf Wunsch einer einzigen Person (meiner Frau) Alle Teile gekauft damit wir sie zusammen Spielen können. Eine Session mit ca 2 Stunden ist es geworden. Danach nie wieder angefasst… Eigentlich schade weil ich es gar nicht so schlecht fand. Nur Spiel ich jetzt alleine weiter… Ihr ahnt es. ^^
Teil 1 ist immernoch eines meiner all time fav Spiele.
Double Exposure spricht mich irgendwie aber nicht so an… Max sieht so komisch aus.
Wenn es stimmt das reunion vor Double Exposure spielt könnte das wieder sehr interessant für mich sein.
Besonders gehyped bin ich nicht, werde da mit niedrigen Erwartungen herangehen.