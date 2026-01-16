Life Is Strange: Reunion: Enthüllung am 20. Januar geplant

Life is Strange kehrt 2026 zurück – Enthüllung des neuen Spiels steht kurz bevor!

Ein neues Kapitel für Life is Strange kündigt sich an, denn am 20. Januar wird das nächste Spiel der preisgekrönten Adventure-Reihe offiziell vorgestellt. Bereits am 8. Januar haben wir über Life Is Strange: Reunion berichtet.

Die Enthüllung findet am 20. Januar um 19:00 Uhr deutscher Zeit statt und markiert die Rückkehr einer Serie, die seit Jahren für erzählerische Intensität, außergewöhnliche Charaktere und übernatürliche Kräfte steht.

Die Reihe ist bekannt dafür, gewöhnliche Menschen in außergewöhnliche Situationen zu werfen. Spieler übernehmen die Rolle einer Figur, die mit einer besonderen Fähigkeit konfrontiert wird und sich damit durch persönliche Konflikte, gefährliche Begegnungen und übernatürliche Ereignisse bewegt.

Ob das Verschieben zwischen parallelen Zeitlinien, das Erspüren fremder Emotionen, der Schutz eines telekinetisch begabten Bruders oder das Zurückdrehen der Zeit, jede Geschichte verbindet übernatürliche Elemente mit realen Herausforderungen.

Die kommenden Enthüllungen sollen zeigen, wie das neue Spiel diese Tradition fortführt und welche neue Fähigkeit diesmal im Zentrum steht.

Die Serie ist für ihre dichten Schauplätze, emotionalen Wendungen und Entscheidungen bekannt, die den Verlauf der Handlung prägen und langfristig nachhallen. Jede Episode der bisherigen Spiele hat gezeigt, wie eng persönliche Schicksale und übernatürliche Kräfte miteinander verwoben sein können.

Zum bisherigen Portfolio gehören Life is Strange Double Exposure, Life is Strange True Colors, Life is Strange 2 sowie die Life is Strange Remastered Collection. Mit der Ankündigung eines neuen Teils öffnet sich nun die Tür zu einer weiteren Geschichte, die erneut auf starke Figuren, atmosphärische Orte und intensive narrative Momente setzt.