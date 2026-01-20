Life Is Strange: Reunion: Enthüllung startet heute Abend

Heute, am 20. Januar, wird das nächste Spiel der beliebten Abenteuer-Serie Life is Strange vorgestellt. Bereits am 8. Januar haben wir über Life Is Strange: Reunion berichtet und heute gibt es die offizielle Enthüllung.
Das ist so eine Reihe, von der ich früher mal Fan war. Before the Storm war früher eines meiner Lieblingsspiele. Dazu noch der super Soundtrack von Daughter (früher eine meiner Lieblingsbands). Nur leider sind sie da nicht mehr rangekommen.
Life is Strange 2 fand ich grottig. True Colors habe ich dank dem Game Pass gespielt. Es war überraschend gut, aber hat mir gezeigt, dass die Reihe kein Pflichtkauf mehr sind. Im dicken Sale für unter 10 Euro werde ich aber sicher zugreifen.
Bis jetzt hat mir kein anderer Teil solche unglaublich geniale und intensive Butterfly Effect (Liebe den Film) Vibes gegeben wie der erste Teil. Habe selten bei einem Spiel so mitgefiebert. Das war wirklich ein einzigartiges Erlebnis wo ich mich sehr schwer mit Entscheidungen tat. Dieses Feeling hatte bisher kein neuer Teil so rübergebracht leider.
Das auf jeden Fall. Der erste Teil hatte diesen Aha-Effekt. Neue und revolutionäre Spieltechniken. Dazu eine Erzählweise, die es so noch nicht gab. Den habe ich auch geliebt. Beim zweiten Teil war es vielleicht die Musikauswahl, die ihn dann zu meinem Lieblingsteil werden lassen hat.
Allgemein hat es Dontnod Entertainment richtig drauf was Soundtracks und Score angeht. Habe ja Lost Records: Bloom And Rage durchgespielt und wow, was für ein toller und passender Soundtrack👍
Und nicht zu vergessen, dass sie mit Vampyr auch eines der geilsten Vampirspiele rausgebracht haben. (Für mich sogar das beste Vampirspiel)
Na da bin ich gespannt drauf Chloe Price und Max Caulfield wiederzusehen😱
Ist doch ein interessanter Appetizer zur Xbox Developers Direct🙂
Teil 1 und DLC bestimmt auf ca 3 Plattformen gespielt. Teil 2 abgebrochen, True Colors zu Release gekauft, war ok, aber irgendwie seicht. Den neuesten Titel, abseits der 2h Trialversion bis heute nicht gespielt, da einen ähnlich seichten Eindruck wie True Colors vermittelt.
Aber, das Wort Reunion lässt ja grosses erahnen, bin gespannt ob die bei mir geschürten Erwartungen erfüllt werden können.
Schau ich mir auf jeden Fall mal an.
Werde mir nur die Zusammenfassung hier durchlesen.
Bin gespannt, muss aber auch noch LiS: Double Exposure spielen.
LiS 1 und Before the Storm waren wirklich super. Ich fand auch LiS 2 ganz gut, aber ich fand die Enden zu deprimierend. Bei True Colors fand ich den Sprung der Technik schon beeindruckend, aber die Hauptfigur ging mir schwerst auf den Zeiger. Double Exposure hab ich noch nicht gespielt.
Wie andere bereits angemerkt haben wird man den WOW Effekt von Teil 1 nicht mehr so leicht wiederholen können. Ich sehe aber immer noch Potential in der Serie.
Bin schon gespannt was präsentiert wird ✌🏻
freue mich drauf,im gegensatz zu vielen anderen gefiel mir der letzte teil besser als before the storm,true colors oder teil2!