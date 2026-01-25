Life Is Strange: Reunion: Fans sauer: Offizieller Account spoilert zentrale Enden der Vorgänger

Der offizielle Life‑is‑Strange‑Account veröffentlicht Inhalte, die mehrere finale Entscheidungen der früheren Spiele vorwegnehmen.

In der Community rund um Life is Strange herrscht deswegen derzeit deutliche Unzufriedenheit. Der offizielle Social‑Media‑Account der Reihe hat Inhalte geteilt, die mehrere zentrale Enden der Vorgängerspiele offenlegen.

Viele Fans empfinden das als unnötige Spoiler, insbesondere da einige dieser Entscheidungen zu den emotional wichtigsten Momenten der Serie gehören.

SPOILER‑WARNUNG: Dieser Artikel enthält Hinweise auf Entscheidungen und mögliche Enden früherer Life‑is‑Strange‑Teile.

Der Anlass für die Diskussion ist Life is Strange: Reunion. Beim Start des Spiels müssen Spieler festlegen, welche Beziehungen Max Caulfield in der Vergangenheit hatte. Diese Auswahl beeinflusst Dialoge, Szenen und bestimmte Inhalte im weiteren Verlauf. Die Optionen umfassen:

Amanda: Friends oder Romance

Friends oder Romance Chloe: Dead oder Alive

Dead oder Alive Chloe: Friends oder Romance

Friends oder Romance Safi: Support oder Reject

Support oder Reject Vinh: Friends oder Romance

Diese Auswahlmechanik ist grundsätzlich sinnvoll, da Reunion verschiedene mögliche Zeitlinien und Enden der Vorgänger berücksichtigen muss. Dennoch kritisieren viele Fans, dass der offizielle Account diese Punkte öffentlich und ohne ausreichende Spoilerhinweise kommuniziert hat.

Besonders die Option „Chloe: Dead or Alive“ gilt als massiver Spoiler für Spieler, die die Reihe noch nachholen möchten.

Die Diskussion zeigt, wie sensibel die Community auf Story‑Details reagiert, die in Life is Strange traditionell eine zentrale Rolle spielen. Ob Square Enix oder Deck Nine auf die Kritik reagieren, bleibt abzuwarten.