Life Is Strange: Reunion: Fans sauer: Offizieller Account spoilert zentrale Enden der Vorgänger

Life is Strange sorgt für Fan‑Ärger: Offizieller Account spoilert zentrale Enden der Vorgänger!

Der offizielle Life‑is‑Strange‑Account veröffentlicht Inhalte, die mehrere finale Entscheidungen der früheren Spiele vorwegnehmen.

In der Community rund um Life is Strange herrscht deswegen derzeit deutliche Unzufriedenheit. Der offizielle Social‑Media‑Account der Reihe hat Inhalte geteilt, die mehrere zentrale Enden der Vorgängerspiele offenlegen.

Viele Fans empfinden das als unnötige Spoiler, insbesondere da einige dieser Entscheidungen zu den emotional wichtigsten Momenten der Serie gehören.

SPOILER‑WARNUNG: Dieser Artikel enthält Hinweise auf Entscheidungen und mögliche Enden früherer Life‑is‑Strange‑Teile.

Der Anlass für die Diskussion ist Life is Strange: Reunion. Beim Start des Spiels müssen Spieler festlegen, welche Beziehungen Max Caulfield in der Vergangenheit hatte. Diese Auswahl beeinflusst Dialoge, Szenen und bestimmte Inhalte im weiteren Verlauf. Die Optionen umfassen:

  • Amanda: Friends oder Romance
  • Chloe: Dead oder Alive
  • Chloe: Friends oder Romance
  • Safi: Support oder Reject
  • Vinh: Friends oder Romance

Diese Auswahlmechanik ist grundsätzlich sinnvoll, da Reunion verschiedene mögliche Zeitlinien und Enden der Vorgänger berücksichtigen muss. Dennoch kritisieren viele Fans, dass der offizielle Account diese Punkte öffentlich und ohne ausreichende Spoilerhinweise kommuniziert hat.

Besonders die Option „Chloe: Dead or Alive“ gilt als massiver Spoiler für Spieler, die die Reihe noch nachholen möchten.

Die Diskussion zeigt, wie sensibel die Community auf Story‑Details reagiert, die in Life is Strange traditionell eine zentrale Rolle spielen. Ob Square Enix oder Deck Nine auf die Kritik reagieren, bleibt abzuwarten.

  1. Katanameister 306880 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 25.01.2026 - 18:36 Uhr

    Hab mir die Spoiler nicht durchgelesen, unschöne Sache, gerade bei solch einer Spielreihe, die hauptsächlich von der Handlung profitiert.

    0
  3. Kenty 242030 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 25.01.2026 - 19:27 Uhr

    Warnungen sind das mindeste, was man machen sollte.

    0
  4. Ash2X 311980 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 25.01.2026 - 20:04 Uhr

    Finde ich ähnlich ungeschickt wie das Death Stranding 2-Cover,welches den wichtigsten persönlichen Punkt des Erstlings spoilert…

    0
  5. Omag Croft 10855 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 25.01.2026 - 20:08 Uhr

    Ein Spoilerhinweis wäre gut gewesen. Gibt ja auch Leute, die mit der Reihe noch keinerlei Berührungspunkte hatten.

    0
  6. 2run 35040 XP Bobby Car Raser | 25.01.2026 - 20:14 Uhr

    Und jetzt werden die sich einfach mal entschuldigen ..

    0
  7. Terendir 153860 XP God-at-Arms Silber | 25.01.2026 - 20:21 Uhr

    Tja, denken und so… nicht jeder ist da in ausreichendem Maße zu in der Lage…

    0
  9. Ralle89 72420 XP Tastenakrobat Level 1 | 25.01.2026 - 21:09 Uhr

    Habe kein Teil der Reihe gespielt und denke nicht das ich das auch werde.

    0

