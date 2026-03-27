Life Is Strange: Reunion: Jetzt erhältlich – Max und Chloe kämpfen gegen das Inferno

Mit Life is Strange: Reunion kehrt eine der bekanntesten Geschichten der Reihe zurück und stellt erneut die Verbindung zwischen Max und Chloe in den Mittelpunkt. Das Spiel ist ab sofort für Xbox Series X|S und PC erhältlich und begleitet den Launch mit einem eindrucksvollen Trailer.

Chloe Price, einst eng an Max Caulfield gebunden, wird von Erinnerungen und Albträumen heimgesucht, die sich nicht erklären lassen. Ihr Weg führt sie an die Caledon University, wo sie auf Max trifft, die selbst mit einer drohenden Katastrophe konfrontiert ist. In nur drei Tagen wird ein verheerendes Feuer den Campus zerstören.

Max verfügt weiterhin über ihre Fähigkeit, die Zeit zurückzudrehen, doch selbst diese Macht scheint nicht auszureichen, um das drohende Inferno aufzuhalten. Jede Entscheidung gewinnt an Gewicht, während sich beide Figuren einer unausweichlichen Zukunft stellen müssen.

Die Geschichte von Life is Strange: Reunion setzt auf emotionale Tiefe, schwierige Entscheidungen und eine dichte Atmosphäre. Spieler werden mit der Frage konfrontiert, ob sich ein gemeinsamer Weg finden lässt, bevor alles in Flammen aufgeht.