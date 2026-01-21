Life Is Strange: Reunion: Narratives Abenteuer startet im März

3 Autor: , in News / Life Is Strange: Reunion
Übersicht
Image: Square Enix Ltd.

Das narrative Abenteuer Life is Strange: Reunion erscheint im März für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

Square Enix und Deck Nine geben offiziell bekannt, dass Life is Strange: Reunion am 26. März für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen wird.

Reunion knüpft an die Geschehnisse von Life is Strange: Double Exposure an. Chloe kommt an die Caldeon University um Max, die dort als Fotografin arbeitet, aufgrund ihrer seltsamen Albträume um Hilfe zu bitten

Neben einem verheerenden Inferno, welches die Universität in nur wenigen Tagen zu verschlingen droht, sorgen unter anderem die persönlichen Differenzen der beiden Protagonistinnen sowie die Rückkehr von Safi für zusätzliche Spannung:

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Life Is Strange: Reunion

3 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  3. Ralle89 69020 XP Romper Domper Stomper | 21.01.2026 - 06:58 Uhr

    Im März spiele ich Resident evil Requiem deswegen warte ich auf nen Sale

    0

Hinterlasse eine Antwort