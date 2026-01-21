Life Is Strange: Reunion: Narratives Abenteuer startet im März

Das narrative Abenteuer Life is Strange: Reunion erscheint im März für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

Square Enix und Deck Nine geben offiziell bekannt, dass Life is Strange: Reunion am 26. März für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen wird.

Reunion knüpft an die Geschehnisse von Life is Strange: Double Exposure an. Chloe kommt an die Caldeon University um Max, die dort als Fotografin arbeitet, aufgrund ihrer seltsamen Albträume um Hilfe zu bitten

Neben einem verheerenden Inferno, welches die Universität in nur wenigen Tagen zu verschlingen droht, sorgen unter anderem die persönlichen Differenzen der beiden Protagonistinnen sowie die Rückkehr von Safi für zusätzliche Spannung: