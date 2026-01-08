Life Is Strange: Reunion: Neuer Teil taucht überraschend in europäischer Altersfreigabe auf

Life is Strange: Reunion sorgt für neue Spekulationen, nachdem das bislang unangekündigte Spiel bei der europäischen Altersfreigabe PEGI aufgetaucht ist.
Die Bewertung wurde bereits im März 2025 eingetragen und rückt das Projekt nun erstmals offiziell ins Licht. Die Reihe war zuletzt mit Life is Strange: Double Exposure präsent, das 2024 für PlayStation 5, Xbox Series, PC und später auch für Switch veröffentlicht wurde.
Inhaltlich beschreibt die Altersfreigabe ein Szenario, das erneut die bekannten Figuren Chloe Price und Max Caulfield in den Mittelpunkt stellt.
Chloe erreicht die Caledon University, verfolgt von Erinnerungen und Albträumen, während Max mit einer drohenden Katastrophe konfrontiert wird, die den Campus innerhalb weniger Tage zerstören soll. Die beschriebenen Elemente deuten auf eine Rückkehr zu den emotionalen und dramatischen Themen hin, die die Serie geprägt haben.
Die PEGI‑Einstufung vergibt eine Freigabe ab 16 Jahren, begründet durch starke Sprache, den Einsatz illegaler Drogen und deutliche Gewaltdarstellungen. Szenen mit Halluzinationen nach einem manipulierten Getränk, realistische Gewaltmomente und brennende Gebäude gehören zu den Inhalten, die zur Bewertung beigetragen haben. Auch der Umgangston bleibt rau, mit mehrfacher Verwendung starker und milderer Schimpfwörter.
Darüber hinaus weist die Einstufung auf optionale In‑Game‑Käufe wie Outfits und ein digitales Deluxe‑Upgrade hin. Zusätzlich werden potenziell verstörende Bilder wie skelettierte Körper oder angedeutete Suizidthemen erwähnt, die jedoch ohne grafische Darstellung bleiben. Die Kombination dieser Inhalte zeichnet ein Bild eines weiteren erzählerisch intensiven Ablegers innerhalb des Life‑is‑Strange‑Universums, dessen offizielle Enthüllung nun umso wahrscheinlicher wirkt.
Die Reihe hat mich nicht besonders abgeholt, also kann es mir egal sein.
Die reiten die Serie auch zu Tode.
Der erste war halt mal anders aber was danach kam hat sich halt immer zu gleich angefühlt, iwann hat man die Coming of Age mit Mystery Stories satt.
Genau was die Welt nicht mehr gebraucht haben.
Life is Strange: Double Exposure und das noch miesere Lost Records: Bloom & Rage waren bereits so schlecht, dass man die Reihe endlich Ruhen lassen sollte. Stattdessen wird die Marke für die Vermarktung von einer Agenda zur politischen Korrektheit und Wokeness missbraucht.
Hatte nur mal den ersten Teil angefangen und leider nicht durchgezogen
Teil 1 ist immernoch eines meine absoluten Lieblingsspiele 😀
Aber double exposure hat mich irgendwie nie so gereizt…Max sieht da so komisch aus.
Aber nen teil mit Max und Cloe…count me in!
ACHTUNG SPOILER: Es wurde zwar am Ende gesagt, dass Alex zurück kehren wird, doch auf Grund des mässigen Erfolgs vom Vorgänger, zweifle ich ehrlich gesagt daran. Ausserdem wäre das Spiel erst etwa 1 und ein paar Monate in Entwicklung. Was ich trotz der Art Spiel sehr kurz finde. Deck Nine hat auch sehr viele Leute entlassen. Weiss nicht, ob das gut kommen würde. Die Zeit für diese Art von Spielen ist wohl vorbei. Es braucht frischen Wind, wie Dispatch gezeigt hat.
Das wäre aber schon mutig, nachdem der letzte Teil massiv gefloppt ist.