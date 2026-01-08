Life Is Strange: Reunion: Neuer Teil taucht überraschend in europäischer Altersfreigabe auf

Life is Strange: Reunion sorgt für neue Spekulationen, nachdem das bislang unangekündigte Spiel bei der europäischen Altersfreigabe PEGI aufgetaucht ist.

Die Bewertung wurde bereits im März 2025 eingetragen und rückt das Projekt nun erstmals offiziell ins Licht. Die Reihe war zuletzt mit Life is Strange: Double Exposure präsent, das 2024 für PlayStation 5, Xbox Series, PC und später auch für Switch veröffentlicht wurde.

Inhaltlich beschreibt die Altersfreigabe ein Szenario, das erneut die bekannten Figuren Chloe Price und Max Caulfield in den Mittelpunkt stellt.

Chloe erreicht die Caledon University, verfolgt von Erinnerungen und Albträumen, während Max mit einer drohenden Katastrophe konfrontiert wird, die den Campus innerhalb weniger Tage zerstören soll. Die beschriebenen Elemente deuten auf eine Rückkehr zu den emotionalen und dramatischen Themen hin, die die Serie geprägt haben.

Die PEGI‑Einstufung vergibt eine Freigabe ab 16 Jahren, begründet durch starke Sprache, den Einsatz illegaler Drogen und deutliche Gewaltdarstellungen. Szenen mit Halluzinationen nach einem manipulierten Getränk, realistische Gewaltmomente und brennende Gebäude gehören zu den Inhalten, die zur Bewertung beigetragen haben. Auch der Umgangston bleibt rau, mit mehrfacher Verwendung starker und milderer Schimpfwörter.

Darüber hinaus weist die Einstufung auf optionale In‑Game‑Käufe wie Outfits und ein digitales Deluxe‑Upgrade hin. Zusätzlich werden potenziell verstörende Bilder wie skelettierte Körper oder angedeutete Suizidthemen erwähnt, die jedoch ohne grafische Darstellung bleiben. Die Kombination dieser Inhalte zeichnet ein Bild eines weiteren erzählerisch intensiven Ablegers innerhalb des Life‑is‑Strange‑Universums, dessen offizielle Enthüllung nun umso wahrscheinlicher wirkt.