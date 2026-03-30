Life Is Strange: Reunion: Stellt Freundschaft und Wiedersehen in den Mittelpunkt

Manche Geschichten hinterlassen Spuren, die ein Leben lang bleiben. Life is Strange: Reunion knüpft genau an diesen Momenten an und stellt emotionale Verbindungen und Wiedersehen in den Mittelpunkt seiner Erzählung.
Square Enix hat nun ein neues Video mit folgender Botschaft veröffentlicht: „Wir haben Life is Strange‑Fans gebeten, persönliche Momente von Freundschaft & besonderen Wiedersehen mit uns zu teilen.“
„Einige Freundschaften verändern unser Leben und bleiben bei uns, ganz gleich, wie viel Zeit vergangen ist. Wir entwickeln uns. Wir leben uns auseinander. Wir finden uns wieder. Weil einige Bande nie vergehen.“
„Ein Wiedersehen erinnert uns daran, wer wir waren und zu wem wir geworden sind. Doch jede Geschichte hat ein letztes Kapitel. Ein letztes Wiedersehen. Eine letzte Entscheidung. Vielen Dank, dass ihr uns auf dieser Reise begleitet.“
Das Video gibt es hier zu sehen:
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Da wird man ja sentimental 😢.
Gibt tatsächlich auch noch Spiele fürs Herz 🙂
Seit dem das Aussehen der beiden Hauptprotagonisten verändert wurde, haben die beiden für mich ordentlich Sympathiepunkte eingebüsst. Die sehen jetzt aus wie gelifted.
Geht gar nicht.
Bei Neuauflagen haben die Hersteller manchmal den Drang irgendwelche Sachen zu verändern, die vorher eigentlich gepasst haben. Z.b die Belichtung. Vorher schön düster, jetzt zu hell.
Schöner Trailer…macht lusst auf mehr.
Ist das jetzt ein neuer Teil? Ich blicke da irgendwie nicht durch
Ja, neuer Teil, der an die Geschichte von Teil 1 anknüpft (zumindest 1 Variante vom Ende).
Das ist so nicht ganz korrekt. Er knüpft vor allem auch an Double Exposure an und wenn man nur Teil 1 gespielt hat und Double Exposure nicht, fehlt einem min 60-70% des Kontext.
Danke für die Richtigstellung. Ich habe da wohl was aus den Kommentaren zum ersten Trailer falsch interpretiert. Ich habe Double Exposure selbst tatsächlich nicht gespielt (nur Teil 1), daher wäre mir das gar nicht aufgefallen. Danke!
Schönes kurzes Video. Werde ich irgendwann einmal nachholen.