Life Is Strange: Reunion: Stellt Freundschaft und Wiedersehen in den Mittelpunkt

Life is Strange Reunion erzählt eine emotionale Geschichte über Freundschaft, Wiedersehen und die Entscheidungen, die das Leben prägen.

Manche Geschichten hinterlassen Spuren, die ein Leben lang bleiben. Life is Strange: Reunion knüpft genau an diesen Momenten an und stellt emotionale Verbindungen und Wiedersehen in den Mittelpunkt seiner Erzählung.

Square Enix hat nun ein neues Video mit folgender Botschaft veröffentlicht: „Wir haben Life is Strange‑Fans gebeten, persönliche Momente von Freundschaft & besonderen Wiedersehen mit uns zu teilen.“

„Einige Freundschaften verändern unser Leben und bleiben bei uns, ganz gleich, wie viel Zeit vergangen ist. Wir entwickeln uns. Wir leben uns auseinander. Wir finden uns wieder. Weil einige Bande nie vergehen.“

„Ein Wiedersehen erinnert uns daran, wer wir waren und zu wem wir geworden sind. Doch jede Geschichte hat ein letztes Kapitel. Ein letztes Wiedersehen. Eine letzte Entscheidung. Vielen Dank, dass ihr uns auf dieser Reise begleitet.“

Das Video gibt es hier zu sehen: