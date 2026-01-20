Life Is Strange: Reunion: Weltpremiere startet um 19:00 Uhr

Life is Strange meldet sich heute zurück und die Enthüllung des neuen Spiels steht kurz bevor!

Am 20. Januar wird ein neues Spiel der bekannten Abenteuer-Serie Life is Strange präsentiert. Bereits am 8. Januar haben wir über Life Is Strange: Reunion berichtet und heute gibt es die offizielle Enthüllung.

Um 19:00 Uhr geht es los!