Life is Strange: True Colors: 13 Minuten Gameplay aus dem Plattenladen

Square Enix veröffentlicht heute mit einem neuen Gameplay-Video einen ersten, ausführlicheren Einblick in Life is Strange: True Colors – den brandneuen Ableger des beliebten Life is Strange-Franchise, der am 10. September erscheint.

Die Protagonistin Alex Chen erkundet den örtlichen Plattenladen in Haven Springs, die idyllische Bergbaustadt und zugleich der Schauplatz des Spiels. Beim Stöbern trifft sie auf zwei neue Bekanntschaften.

Das neue Gameplay-Video ist hier zu sehen:

Life is Strange: True Colors wird von Deck Nine Games entwickelt, dem Team hinter Life is Strange: Before the Storm, sowie Square Enix External Studios und erscheint zum ersten Mal in der Geschichte der Spielereihe mit deutscher Sprachausgabe