Das Life is Strange: True Colors Deep Dive mit den Entwicklern im kurzen Video.

Seht euch das Deep Dive zu Life is Strange: True Colors mit dem Team, das das Spiel entwickelt hat – darunter Deck Nine Games Game Director Zak Garriss und Erika Mori, die Schauspielerin hinter Alex Chen.

Alex Chen hat ihren „Fluch“ lange verleugnet: die empathische Fähigkeit, die starken Emotionen anderer zu absorbieren. Als ihr Bruder bei einem „Unfall“ stirbt, muss Alex ihre Kraft akzeptieren, um die Wahrheit zu erfahren.

Life is Strange: True Colors erscheint am 10. September 2021 für Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC, Steam, Stadia und Epic Game Store.