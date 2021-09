Life is Strange: True Colors: Macht euch ein Bild vom Vorbesteller-Bonus

Wenn ihr noch unentschlossen seid, ob ihr euch Life is Strange: True Colors zulegen sollt, so hat Square Enix einen neuen Anreiz geliefert. Vorbesteller erhalten ein Outfit-Paket für den Hauptcharakter Alex Chen. So könnt ihr in vier Kapiteln des Spiels jeweils ein alternatives Aussehen der Protagonistin auswählen:

Chapter 1 Outfit: Curiosity in red

Chapter 2 Outfit: Hit the decks

Chapter 3 Outfit: Hiss-story repeating

Chapter 4 Outfit: Purple pocket

Hier sind die passenden Bilder dazu:

Life is Strange: True Colors erscheint am 09. September 2021 für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia und PC.