Life is Strange: True Colors: Square Enix enthüllt vollständige Trackliste

Square Enix enthüllt wenige Tage bevor Life is Strange: True Colors am 10. September 2021 erscheint, die komplette Trackliste mit lizenzierter Musik für das Spiel und dessen DLC, Life is Strange: True Colors – Wavelengths, darunter Songs von Phoebe Bridgers, Michael Kiwanuka, Girl in Red und vielen weiteren Künstlerinnen und Künstlern.

Die Playlist zum offiziellen Soundtrack ist hier zu hören:

Die spannende und übernatürliche Story von Life is Strange: True Colors wird von exzellenter, lizenzierter Musik und Originaltracks von Angus & Julia Stone, mxmtoon und Novo Amor untermalt.

„Musik war immer ein zentraler Teil von Life is Strange. Die Emotionen und Gefühle, die Musik hervorrufen kann, sind ein unglaubliches Mittel in einem Spiel, in dem es um die Erforschung der Empathie geht“, sagt Jon Zimmerman, Narrative Director bei Deck Nine Games. „Für Life is Strange: True Colors wollten wir, dass Spieler*innen die Höhen und Tiefen von Alex’ Reise visuell, emotional und akustisch erleben. Wir freuen uns sehr, dass der Soundtrack so viele inspirierende, musikalische Talente aufweist.“

Als ihr Bruder bei einem verdächtigen Unfall stirbt, muss Alex Chen ihre unberechenbare, empathische Kraft akzeptieren, um die Geheimnisse aufzudecken, die in der Kleinstadt Haven Springs verborgen liegen. Alex’ Reise, Kraft und Zukunft unterliegen komplett der Kontrolle der Spieler*innen. Jede Entscheidung zählt.

„Da die Musik so wichtig für Life is Strange ist, versuchen wir als die Musik-Verantwortlichen die Messlatte stets höher zu legen.“, sagt Ben Sumner, Music Supervisor bei Feel For Music. „Life is Strange: True Colors ist das bisher ehrgeizigste Projekt, mit mehr lizenzierten Tracks denn je zuvor, und exklusiver, neuer Musik von drei großen Künstlern. Viel Leidenschaft ist über die letzten Jahre in dieses Projekt geflossen und es ist großartig, es endlich mit euch allen teilen zu können.“

Life is Strange: True Colors wird in digitaler Form in drei Editionen verfügbar sein: Standard Edition, Deluxe Edition und Ultimate Edition. Die Standard Edition wird außerdem als Box-Edition im Einzelhandel erhältlich sein.