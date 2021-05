Life is Strange: True Colors: Trefft den Bruder des Hauptcharakters

In einem neuen Charakter-Video trefft ihr jetzt auf den Bruder des Hauptprotagonisten von Life is Strange: True Colors.

Eine kühne neue Ära des preisgekrönten Life is Strange beginnt, mit einer völlig neuen spielbaren Hauptfigur und einem spannenden Geheimnis, das es zu lösen gilt! Alex Chen hat ihren „Fluch“ lange unterdrückt – die übernatürliche Fähigkeit, die starken Emotionen anderer zu erleben, aufzunehmen und zu manipulieren, die sie als flammende, farbige Auren wahrnimmt.

Als ihr Bruder bei einem sogenannten Unfall ums Leben kommt, muss Alex sich ihrer flüchtigen Kraft stellen, um die Wahrheit zu finden – und die dunklen Geheimnisse aufzudecken, die eine Kleinstadt begraben hat.

Gabe Chen ist der große Bruder der Hauptfigur, Alex, in Life is Strange: True Colors. Er lebt in Haven Springs, nachdem er sein Leben umgekrempelt hat und lädt Alex ein bei ihm zu wohnen, um sich nach acht Jahren Trennung wieder mit ihr zu verbinden.