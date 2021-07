Life is Strange: True Colors: Warum Haven Springs genau der richtige Ort ist

Warum Haven Springs für Life is Strange: True Colors exakt der richtige Ort ist, wird euch im Video genauer vorgestellt.

Haven Springs ist eine kleine Stadt mit einem großen Herzen und liegt inmitten einer atemberaubenden Aussicht auf die Rocky Mountains. Kommt mit Steph und erfahrt, warum der Ort der richtige für Life is Strange: True Colors ist.

Eine kühne neue Ära des preisgekrönten Life is Strange beginnt, mit einer völlig neuen spielbaren Hauptfigur und einem spannenden Geheimnis, das es zu lösen gilt.

Alex Chen hat ihren „Fluch“ lange unterdrückt: die übernatürliche Fähigkeit, die starken Emotionen anderer zu erleben, zu absorbieren und zu manipulieren, die sie als flammende, farbige Auren sieht.

Als ihr Bruder bei einem vermeintlichen Unfall ums Leben kommt, muss Alex ihre unberechenbare Kraft nutzen, um die Wahrheit herauszufinden – und die dunklen Geheimnisse aufzudecken, die eine Kleinstadt verbirgt.

Life is Strange: True Colors wird am 10. September 2021 für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.