Life is Strange: Mehr als 20 Millionen Spieler

Über 20 Millionen Spieler haben das Coming of Age Spiel Life is Strange seit der ersten Veröffentlichung 2015 gespielt.

Am 30. Januar 2015 erschien die erste Episode „Chrysalis“. Die Fotografiestudentin Max Caulfield wird Zeugin am Mord ihrer besten Freundin Chloe Price. Plötzlich kann sie die Zeit zurückdrehen und dadurch Chloes Leben retten, dies führt sie zusammen mit den Spielern auf einen steinigen Weg. Es warteten viele Entscheidungen mit folgenschweren Konsequenzen auf sie. Die fünfte und finale Episode erschien im Oktober 2015.

Das Coming-of-Age Spiel wurde seinerzeit für Präsentation und Erzählung gelobt und räumte zahlreiche Awards ab.

Seitdem wurden das Prequel Life is Strange: Before the Storm, sowie Life is Strange 2 im Episodenformat veröffentlicht. Der aktuellste Teil, Life is Strange: True Colors, ist inhaltlich in Kapitel unterteilt ist, wurde allerdings an einem Tag als komplettes Spiel veröffentlicht.

Wer die Geschichte von Max und Chloe nachholen möchte, kann seit Februar 2022 auf die Life is Strange: Remastered Collection zurückgreifen. Hier sind die überarbeiteten Fassungen von Life is Strange und Life is Strange: Before the Storm enthalten.