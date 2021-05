Lightforge Games: Ehemalige Epic- und Blizzard-Entwickler gründen neues Studio

Ehemalige Entwickler von Epic und Blizzard haben die Gründung von Lightforge Games bekannt gegeben. Lightforge Games ist ein reines Remote-Studio, das „auf der Suche ist, um zu verändern, wie RPGs gespielt werden.“ Das Studio arbeitet derzeit an einem „plattformübergreifenden, sozialen Videospiel, in dem die Spieler die Macht haben, Welten zu erschaffen und Geschichten mit beispielloser Freiheit zu erzählen.“

Lightforge hat kürzlich 5 Millionen Dollar mit Investitionen von 1UP Ventures, Dreamhaven, Galaxy Interactive, Maveron, NetEase Games und mehreren anderen Investoren aufgebracht. Das Studio wurde von den Branchenveteranen Matt Schembari, Dan Hertzka, Nathan Fairbanks, Glenn Rane und Marc Hutcheson gegründet. Zum Team gehören Entwickler, die bereits bei BioWare, Blizzard Entertainment, Epic Games und Riot Games gearbeitet haben. Zuvor hatten sie an Spielen wie Diablo III, The Elder Scrolls Online, Fortnite, Hearthstone, Overwatch, der StarCraft 2-Trilogie, Star Wars: The Old Republic, World of Warcraft und einigen anderen gearbeitet.

„Wir alle lieben hochgradig soziale, kreative Spiele, und wir lieben besonders Spiele, in denen die Spieler die Erzählung vorantreiben“, sagte CEO Matt Schembari in einer Pressemitteilung. „Wir wollen Elemente von Minecraft oder Roblox mit Tabletop-Rollenspielen kombinieren, um eine neue Art des Rollenspiels zu schaffen. In Anbetracht unserer Hintergründe war es eine offensichtliche Wahl, ein Spiel zu entwickeln, das RPGs revolutionieren soll.“

Schembari betonte auch, dass Lightforge ein Studio aufbaut, in dem Empathie für Spieler und Entwickler ein zentraler Bestandteil der Gründungsvision des Studios ist.

„Der Aufbau eines vollständig remote arbeitenden Unternehmens erlaubt es jedem Teammitglied, dort zu leben, wo es für seine Lebenssituation am besten ist“, sagte er.

Lightforge Games stellt derzeit neue Mitarbeiter ein. Wer also schon immer für ein vollständig dezentrales Studio arbeiten wollte, hat jetzt die Chance dazu.