Lightforge Games: Mitarbeiter entlassen, Project O.R.C.S. pausiert

Das 2020 von ehemaligen Blizzard- und Epic-Entwicklern als Remote-Studio gegründete Lightforge Games hat eine nicht geringe Anzahl seiner Mitarbeiter entlassen.

Die Arbeiten an dem erst vor drei Monaten enthüllten Dungeons & Dragons-Rollenspiels Project O.R.C.S. sind auf unbestimmte Zeit pausiert und das auf eine Notbesetzung reduzierte Team evaluiert derzeit das weitere Vorgehen.

In einer Nachricht nennt Lightforge einen Mangel an Finanzierung durch Publisher als Grund für die ergriffene Maßnahme. Anstatt das Unvermeidbare unnötig in die Länge zu ziehen, haben man lieber sofort den Stecker gezogen:

„Ab heute verkleinert sich LFG bis zum Ende des Monats auf eine Notbesatzung – eine harte Nachricht die wir nicht gerne überbringen. Das bedeutet, dass wir die Entwicklung von Project O.R.C.S. pausieren. Die verbleibenden Mitarbeiter werden sich neu gruppieren, um zu bestimmen, was ein gangbarer Weg für das Projekt und das Studio sein könnte.“ „Nach einer langen Zeit, in der wir uns regelmäßig mit potenziellen Investoren und Spieleherausgebern getroffen haben, waren wir nicht in der Lage, die notwendige Finanzierung für die Fertigstellung von Project O.R.C.S. zu sichern.“ „Wir treffen diese Entscheidung jetzt, damit wir unser wunderbares Team von Entwicklern unterstützen können: Wir geben ihnen Zeit, sich zu stabilisieren, arbeiten zusammen, um den Leuten beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu helfen und neue Positionen zu finden, um unsere Leidenschaft, Spiele zu entwickeln, fortzusetzen.“