Lighthouse Games: Forza-Horizon-Killer von Ex-Entwicklern der Reihe in der Mache

Ehemaliger Playground-Mitgründer sieht Potenzial für einen neuen Herausforderer von Forza Horizon.

Mit Lighthouse Games arbeitet der ehemalige Playground-Games-Mitgründer Gavin Raeburn an einem neuen Rennspiel, das langfristig mit Forza Horizon konkurrieren soll.

Raeburn zeigte sich in einem früheren Interview mit Forbes äußerst selbstbewusst und erklärte, sein Studio wolle die nächste Generation von Open-World-Racern entwickeln. Das Team von Lighthouse Games besteht dabei aus zahlreichen ehemaligen Entwicklern von Playground Games und Codemasters. Finanziert wird das Studio vom chinesischen Konzern Tencent.

Auslöser für seinen Abschied bei Playground Games sei laut Raeburn die zunehmende Zurückhaltung bei größeren Innovationen innerhalb der Forza-Horizon-Reihe gewesen. Obwohl jede neue Ausgabe zusätzliche Inhalte und Features liefere, habe sich die grundlegende Formel kaum verändert.

Nach Ansicht des Entwicklers seien große Studios inzwischen vorsichtiger geworden, um erfolgreiche Marken nicht zu stark zu verändern. Genau hier sieht Raeburn offenbar die Chance für Lighthouse Games.

Konkrete Details zum neuen Projekt nannte er bislang nicht. Dennoch versprach der Branchenveteran einen ähnlich großen Entwicklungssprung, wie ihn Forza Horizon einst im Vergleich zu Dirt 2 dargestellt habe. Zudem zeigte sich Raeburn überzeugt davon, dass aktuell kein anderes Studio an vergleichbaren Ideen arbeite.

Die Aussagen fallen in eine Phase großer Erfolge für Forza Horizon 6. Das Rennspiel konnte bereits während des Early-Access-Starts starke Steam-Zahlen erzielen und erreichte bei Kritikern sowie Spielern Durchschnittswertungen jenseits der 90-Punkte-Marke.

Gleichzeitig plant Playground Games bereits umfangreiche Inhalte für die kommenden Monate. Dazu gehören neue Fahrzeugpakete, größere Erweiterungen sowie weitere Plattform-Versionen.

Neben Lighthouse Games arbeiten derzeit auch andere Studios an neuen Open-World-Racern. Dazu zählt unter anderem Maverick Games, das vom ehemaligen Creative Director von Forza Horizon 5 gegründet wurde.