Lighthouse Games: Forza-Horizon-Killer von Ex-Entwicklern der Reihe in der Mache

Mit Lighthouse Games arbeitet der ehemalige Playground-Games-Mitgründer Gavin Raeburn an einem neuen Rennspiel, das langfristig mit Forza Horizon konkurrieren soll.
Raeburn zeigte sich in einem früheren Interview mit Forbes äußerst selbstbewusst und erklärte, sein Studio wolle die nächste Generation von Open-World-Racern entwickeln. Das Team von Lighthouse Games besteht dabei aus zahlreichen ehemaligen Entwicklern von Playground Games und Codemasters. Finanziert wird das Studio vom chinesischen Konzern Tencent.
Auslöser für seinen Abschied bei Playground Games sei laut Raeburn die zunehmende Zurückhaltung bei größeren Innovationen innerhalb der Forza-Horizon-Reihe gewesen. Obwohl jede neue Ausgabe zusätzliche Inhalte und Features liefere, habe sich die grundlegende Formel kaum verändert.
Nach Ansicht des Entwicklers seien große Studios inzwischen vorsichtiger geworden, um erfolgreiche Marken nicht zu stark zu verändern. Genau hier sieht Raeburn offenbar die Chance für Lighthouse Games.
Konkrete Details zum neuen Projekt nannte er bislang nicht. Dennoch versprach der Branchenveteran einen ähnlich großen Entwicklungssprung, wie ihn Forza Horizon einst im Vergleich zu Dirt 2 dargestellt habe. Zudem zeigte sich Raeburn überzeugt davon, dass aktuell kein anderes Studio an vergleichbaren Ideen arbeite.
Die Aussagen fallen in eine Phase großer Erfolge für Forza Horizon 6. Das Rennspiel konnte bereits während des Early-Access-Starts starke Steam-Zahlen erzielen und erreichte bei Kritikern sowie Spielern Durchschnittswertungen jenseits der 90-Punkte-Marke.
Gleichzeitig plant Playground Games bereits umfangreiche Inhalte für die kommenden Monate. Dazu gehören neue Fahrzeugpakete, größere Erweiterungen sowie weitere Plattform-Versionen.
Neben Lighthouse Games arbeiten derzeit auch andere Studios an neuen Open-World-Racern. Dazu zählt unter anderem Maverick Games, das vom ehemaligen Creative Director von Forza Horizon 5 gegründet wurde.
27 Kommentare AddedMitdiskutieren
Maverick Games, Lighthouse Games… welche Studios von Ehemaligen wollen denn noch Konkurrenz zu FH machen? Playground Games macht den Job eigentlich ganz gut.
Motorfest hat auch eine große Anhängerschaft, kommt trotzdem nicht ans Original ran.
Dann bin ich echt mal gespannt, was diese Studios alles entwickeln werden, nicht dass man endet wie Xdefiant, der CoD Killer 🙈.
Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft.
Grundsätzlich gehe ich auch mit, dass FH6 zu wenig riskiert und trotzdem der absolute King in dem Genre ist.
Große Worte „Forza Horizon Killer“.
Sind nicht die ersten, die einen „Killer“ angekündigt haben und gescheitert sind.
Lasse mich aber gerne überraschen, was da am Ende bei rauskommt.
„Killer von Games“ sind meistens gescheitert da sie das Produkt nie liefern können…😅
„Auslöser für seinen Abschied bei Playground Games sei laut Raeburn die zunehmende Zurückhaltung bei größeren Innovationen innerhalb der Forza-Horizon-Reihe gewesen.“
Ja, der Erfolg von Forza Horizon 6 gibt halt Playground Games recht. Aber ja, gespannt bin ich trotzdem.
Und mit seiner Meinung scheint er wohl richtig zu liegen. Horizon ist ein richtig gutes Game, keine Frage. Aber es gibt auch genug Stimmen, die der Meinung sind, das man kein Risiko eingegangen sei und sich „lediglich“ die Location geändert habe.
Ist auch nur eine Meinung, kann er ja haben. Wie erwähnt, Forza Horizon 6 ist nochmal erfolgreicher als der Vorgänger. Playground Games hat da einiges richtig gemacht. Die Bewertungen, Spieler- und Verkaufszahlen zeigen das.
Das Setting wird auch der Hauptgrund gewesen sein für den Hype, sie müssen auf jeden Fall für die Zukunft innovativer werden, sonst besteht die Gefahr für ein auf der Stelle treten.
Forza schlagen wird aber eine Herausforderung 😂.
Wie viele Ex-Mitarbeiter von Playground, die an einem Open World Rennspiel arbeiten, gibt es denn bitte noch
Forzo Horizon 6 ist ein bärenstarkes Game.
Aber mit der Aussage, im Kern ist es das gleiche, hat er schon recht.
Bin gespannt ob sie entsprechend abliefern.