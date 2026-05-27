Lighthouse Games: Forza-Horizon-Killer von Ex-Entwicklern der Reihe in der Mache

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Ehemaliger Playground-Mitgründer sieht Potenzial für einen neuen Herausforderer von Forza Horizon.

Mit Lighthouse Games arbeitet der ehemalige Playground-Games-Mitgründer Gavin Raeburn an einem neuen Rennspiel, das langfristig mit Forza Horizon konkurrieren soll.

Raeburn zeigte sich in einem früheren Interview mit Forbes äußerst selbstbewusst und erklärte, sein Studio wolle die nächste Generation von Open-World-Racern entwickeln. Das Team von Lighthouse Games besteht dabei aus zahlreichen ehemaligen Entwicklern von Playground Games und Codemasters. Finanziert wird das Studio vom chinesischen Konzern Tencent.

Auslöser für seinen Abschied bei Playground Games sei laut Raeburn die zunehmende Zurückhaltung bei größeren Innovationen innerhalb der Forza-Horizon-Reihe gewesen. Obwohl jede neue Ausgabe zusätzliche Inhalte und Features liefere, habe sich die grundlegende Formel kaum verändert.

Nach Ansicht des Entwicklers seien große Studios inzwischen vorsichtiger geworden, um erfolgreiche Marken nicht zu stark zu verändern. Genau hier sieht Raeburn offenbar die Chance für Lighthouse Games.

Konkrete Details zum neuen Projekt nannte er bislang nicht. Dennoch versprach der Branchenveteran einen ähnlich großen Entwicklungssprung, wie ihn Forza Horizon einst im Vergleich zu Dirt 2 dargestellt habe. Zudem zeigte sich Raeburn überzeugt davon, dass aktuell kein anderes Studio an vergleichbaren Ideen arbeite.

Die Aussagen fallen in eine Phase großer Erfolge für Forza Horizon 6. Das Rennspiel konnte bereits während des Early-Access-Starts starke Steam-Zahlen erzielen und erreichte bei Kritikern sowie Spielern Durchschnittswertungen jenseits der 90-Punkte-Marke.

Gleichzeitig plant Playground Games bereits umfangreiche Inhalte für die kommenden Monate. Dazu gehören neue Fahrzeugpakete, größere Erweiterungen sowie weitere Plattform-Versionen.

Neben Lighthouse Games arbeiten derzeit auch andere Studios an neuen Open-World-Racern. Dazu zählt unter anderem Maverick Games, das vom ehemaligen Creative Director von Forza Horizon 5 gegründet wurde.

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27 Kommentare Added

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  1. cartoon11 31910 XP Bobby Car Bewunderer | 27.05.2026 - 17:41 Uhr

    Maverick Games, Lighthouse Games… welche Studios von Ehemaligen wollen denn noch Konkurrenz zu FH machen? Playground Games macht den Job eigentlich ganz gut.
    Motorfest hat auch eine große Anhängerschaft, kommt trotzdem nicht ans Original ran.

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  2. Katanameister 439080 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 27.05.2026 - 17:51 Uhr

    Dann bin ich echt mal gespannt, was diese Studios alles entwickeln werden, nicht dass man endet wie Xdefiant, der CoD Killer 🙈.

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  3. AnCaptain4u 269095 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 27.05.2026 - 17:52 Uhr

    Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft.
    Grundsätzlich gehe ich auch mit, dass FH6 zu wenig riskiert und trotzdem der absolute King in dem Genre ist.

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  4. d4wGkw0n 53540 XP Nachwuchsadmin 6+ | 27.05.2026 - 17:53 Uhr

    Große Worte „Forza Horizon Killer“.
    Sind nicht die ersten, die einen „Killer“ angekündigt haben und gescheitert sind.
    Lasse mich aber gerne überraschen, was da am Ende bei rauskommt.

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  5. ShadowTerror90 76815 XP Tastenakrobat Level 3 | 27.05.2026 - 17:57 Uhr

    „Killer von Games“ sind meistens gescheitert da sie das Produkt nie liefern können…😅

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  6. Robilein 1273130 XP Xboxdynasty Legend Platin | 27.05.2026 - 18:01 Uhr

    „Auslöser für seinen Abschied bei Playground Games sei laut Raeburn die zunehmende Zurückhaltung bei größeren Innovationen innerhalb der Forza-Horizon-Reihe gewesen.“

    Ja, der Erfolg von Forza Horizon 6 gibt halt Playground Games recht. Aber ja, gespannt bin ich trotzdem.

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    • faktencheck 195820 XP Grub Killer Master | 27.05.2026 - 18:12 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Und mit seiner Meinung scheint er wohl richtig zu liegen. Horizon ist ein richtig gutes Game, keine Frage. Aber es gibt auch genug Stimmen, die der Meinung sind, das man kein Risiko eingegangen sei und sich „lediglich“ die Location geändert habe.

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      • Robilein 1273130 XP Xboxdynasty Legend Platin | 27.05.2026 - 18:17 Uhr
        Antwort auf faktencheck

        Ist auch nur eine Meinung, kann er ja haben. Wie erwähnt, Forza Horizon 6 ist nochmal erfolgreicher als der Vorgänger. Playground Games hat da einiges richtig gemacht. Die Bewertungen, Spieler- und Verkaufszahlen zeigen das.

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        • Katanameister 439080 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 27.05.2026 - 18:28 Uhr
          Antwort auf Robilein

          Das Setting wird auch der Hauptgrund gewesen sein für den Hype, sie müssen auf jeden Fall für die Zukunft innovativer werden, sonst besteht die Gefahr für ein auf der Stelle treten.

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  8. Creasy 37640 XP Bobby Car Rennfahrer | 27.05.2026 - 18:17 Uhr

    Wie viele Ex-Mitarbeiter von Playground, die an einem Open World Rennspiel arbeiten, gibt es denn bitte noch

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  9. xXCickXx 133795 XP Elite-at-Arms Silber | 27.05.2026 - 18:42 Uhr

    Forzo Horizon 6 ist ein bärenstarkes Game.
    Aber mit der Aussage, im Kern ist es das gleiche, hat er schon recht.
    Bin gespannt ob sie entsprechend abliefern.

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