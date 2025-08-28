LightSpeed Studios: Director hat keine Lust auf High-End-Soulslike

Keine Lust auf ein weiteres Soulslike hat Hideaki Itsuno. Der Game Director für Spiele wie Devil May Cry 5 oder Dragon’s Dogma 2 wechselte von Capcom zu Lightspeed Studios Japan, um dort ein neues Spiel zu entwickeln, was es so auf dem Markt noch nicht gab.

In einem Interview mit VGC gab Itsuno auf die Frage zum übersättigten Markt der Soulslike-Spiele an, er wolle keine High-End-Version von ähnlichen Spielen entwickeln.

„Ich habe kein Unternehmen gegründet, um eine High-End-Version bestehender Spiele mit ähnlichem Gameplay, ähnlicher Story und ähnlichem Charakterdesign zu entwickeln. Ich bin zu LightSpeed Studio gekommen, um ein Action-Spiel mit einem anderen Wert und einem anderen Gameplay als die bestehenden Spiele zu entwickeln. Ich schätze ihren Beitrag, aber ich werde nicht dasselbe entwickeln“, so Itsuno.

Trotz jahrelanger Expertise bei Capcom will der Spieledesigner kein weiteres Actionspiel wie Devil May Cry kreieren. Vielmehr scheint er an Spielen wie Indiana Jones und der Große Kreis interessiert. Das Action-Adventure habe ihn sehr beeindruckt, denn es brach mit traditionellen Mustern.

„Nach Devil May Cry 5 wurden viele Einzelspieler-Spiele veröffentlicht. Unabhängig davon, ob sie ein Hit waren oder nicht, habe ich keine besondere Meinung zu Spielen dieses Stils. Es gab viele Spiele, deren Stil zwischen Dark Souls und Devil May Cry lag, aber nichts davon war besonders überraschend. Spiele außerhalb dieses Spektrums, wie das aktuelle Indiana Jones-Spiel, haben mich mehr beeindruckt.“

Dennoch wird sein nächstes Spiel bei Lightspeed ähnlich einem Titel von Capcom sein, wie er verraten hat. Es ist ein Actionspiel im japanischen Stil und die Arbeiten dafür wurden im Januar angekündigt.

„Es handelt sich nicht um ein Spiel mit Samurai und so weiter. Wenn ich von ‚japanischem Stil’ spreche, meine ich damit die Art von Actionspielen, die ich bei Capcom entwickelt habe. Starke Animationen, Charakterdesign, Kreativität, ein hohes Schwierigkeitsniveau und abwechslungsreiche Action stehen im Mittelpunkt des Spiels. Ich hoffe also, dass Spieler, die Actionspiele lieben, auch dieses Spiel lieben werden.”