Lightyear Frontier: Country Roads-Update erweitert das Farming-Abenteuer

Neue Features wie Mech-Trailer, Straßenbau, Mineralien-Extraktor und mehr bringen frischen Spielspaß nach Lightyear Frontier.

Das friedliche Mech-Farming-Spiel Lightyear Frontier hat mit dem neuen „Country Roads“-Update frische Inhalte erhalten, die den Alltag der Spieler deutlich bereichern.

Ab sofort lassen sich mithilfe des Mechs und spezieller Trailer große Objekte bewegen, was den Aufbau und die Organisation der eigenen Farm erheblich erleichtert. Zudem können nun Straßen und Brücken gebaut werden, die die Infrastruktur verbessern.

Mit dem neuen Mineralien-Extraktor steht ein Werkzeug bereit, das zusätzliche Ressourcen aus dem Boden gewinnt und so die Versorgung mit wichtigen Materialien sicherstellt.

Auch das Fortschrittssystem wurde erweitert: Ein neuer Meilenstein bringt zusätzliche Inhalte und sorgt für mehr Motivation beim Erkunden und Gestalten der Welt.

Schließlich erlaubt die Herstellung von fortschrittlichen Ölen, den Mech länger und effizienter einzusetzen, wodurch Spieler ihre Arbeit mit weniger Verbrauch und mehr Ausdauer erledigen können.