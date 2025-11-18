Lightyear Frontier: Country Roads-Update erweitert das Farming-Abenteuer

Das friedliche Mech-Farming-Spiel Lightyear Frontier hat mit dem neuen „Country Roads“-Update frische Inhalte erhalten, die den Alltag der Spieler deutlich bereichern.
Ab sofort lassen sich mithilfe des Mechs und spezieller Trailer große Objekte bewegen, was den Aufbau und die Organisation der eigenen Farm erheblich erleichtert. Zudem können nun Straßen und Brücken gebaut werden, die die Infrastruktur verbessern.
Mit dem neuen Mineralien-Extraktor steht ein Werkzeug bereit, das zusätzliche Ressourcen aus dem Boden gewinnt und so die Versorgung mit wichtigen Materialien sicherstellt.
Auch das Fortschrittssystem wurde erweitert: Ein neuer Meilenstein bringt zusätzliche Inhalte und sorgt für mehr Motivation beim Erkunden und Gestalten der Welt.
Schließlich erlaubt die Herstellung von fortschrittlichen Ölen, den Mech länger und effizienter einzusetzen, wodurch Spieler ihre Arbeit mit weniger Verbrauch und mehr Ausdauer erledigen können.
2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das steht auch ganz weit auf meiner Liste oben, aber das Spiel frisst wahrscheinlich auch dann wieder 80-100 Stunden, aber ich hab da echt Bock drauf. Schaut wirklich toll aus
Es ist tatsächlich (noch) einer der kürzeren Titel aus diesem Genre.
Ich hatte es letztes Jahr in 14 Std durchgespielt (fehlt nur ein Erfolg für die 1000G).
Mit den mittlerweile veröffentlichten Updates wurde das ganze natürlich erweitert auf insgesamt vllt 30 Spielstunden. Je nachdem wie ausgiebig man dann auch noch baut usw, kann das ganze dann natürlich noch entsprechend ausufern.