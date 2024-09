Lightyear Frontier: Neue Tiere, Charaktere und mehr angekündigt

Autor:, in / Lightyear Frontier

Trefft neue Freunde, kümmert euch um Tiere und schaltet neue Funktionen frei mit dem „Neighbors and Animals“-Update für Lightyear Frontier.

Lightyear Frontier, das intergalaktische Open-World-Farming-Abenteuer von FRAME BREAK und Amplifier Studios, stellt das Neighbors and Animals Update vor, das am 30. September veröffentlicht wird.

Das jüngste Update führt neue Nachbar-Charaktere, aufregende neue Tiere und Tierpflege-Mechaniken sowie erweiterte Anpassungsoptionen ein, die die Welt von Lightyear Frontier noch weiter ausbauen.

Mit dem Update „Neighbors and Animals“ haben die Spieler die Möglichkeit, neue Freunde auf ihrem Planeten willkommen zu heißen.

Jeder von ihnen verfügt über einzigartige Geschichten und Questlinien, die die Spieler mit neuen Gebäuden und Gegenständen belohnen und ihnen neue Möglichkeiten bieten, mit der Welt um sie herum zu interagieren:

Ulf , ein wiederkehrender Charakter, spielt nun eine Schlüsselrolle, wenn es darum geht, die Spieler durch die faszinierende Welt der Pflanzen und das neu eingeführte Seed Splicing zu führen. Indem sie ihn bei seinen Forschungen unterstützen, können die Spieler mit gespleißten Samen experimentieren, die das Potenzial haben, mutierte Pflanzen hervorzubringen. Diese einzigartigen Gewächse können zu einem höheren Wert verkauft oder für Dekorationen verwendet werden.

Diane, der jüngste Neuzugang in der Besetzung, führt das Tierpflegesystem ein und führt die Spieler durch den Prozess der Entdeckung und Pflege neuer und vorhandener Tiere. Dianes Questlinie schaltet auch die Möglichkeit frei, Tiere in ihrer Zuflucht zu lassen, wodurch es für die Spieler einfacher denn je wird, sich um ihre tierischen Begleiter zu kümmern.

Neben der Pflege von bereits existierenden Tieren können auch verlassene Eier in der Wildnis gefunden werden. Die Spieler können diese einsammeln, um sie auf ihren Gehöften auszubrüten.

Mit der richtigen Pflege – einschließlich Futter, Wasser und viel Liebe – werden diese Babys wachsen und einzigartige Ressourcen produzieren, die die Spieler zum Herstellen neuer Dekorationen und Konstruktionen verwenden können.

Exofarmer können ihre Tiere auch mit Hüten und Accessoires personalisieren, um ihnen einen einzigartigen Charakter zu verleihen und dem Bauernhof einen stilvollen Touch zu geben. Das Update führt auch zwei brandneue Tiere in die Liste der vertrauten Kreaturen ein, die die Spieler kennen und lieben: den mystischen Crystalhoof und den verspielten Mox.

Zusätzlich zu all diesen neuen Begleitern bringt das Update für Neighbors and Animals auch eine große Auswahl an neuen handwerklichen Gegenständen und Konstruktionen, die den Spielern noch mehr Möglichkeiten geben, ihre Farm und die vorgefertigten Häuser der Nachbarn zu schmücken.

Das Rendering von Gras wurde ebenfalls komplett überarbeitet, mit dynamischeren Umgebungsinteraktionen und verbesserter visueller Qualität, wodurch sich die Welt noch lebendiger und eindringlicher anfühlt.

Ein neuer Rasenmähermodus macht es noch einfacher, die Landschaft individuell zu gestalten und gibt den Spielern die Möglichkeit, das Gras auf ihrem Hof zu trimmen.

Lightyear Frontier ist für PC über Steam und den Xbox Store erhältlich, sowie über Game Pass für PC und Xbox Series X|S.