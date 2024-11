Lightyear Frontier: Trailblazer-Update demnächst für Xbox verfügbar

Lightyear Frontier, das intergalaktische Open-World-Farming-Abenteuer von FRAME BREAK und Amplifier Studios, legt mit dem kostenlosen Trailblazer-Update, das ab sofort auf Steam und demnächst auch für Xbox Series X|S und über den Microsoft Store erhältlich ist, einen Gang zu.

Exofarmer können jetzt über den Planeten rasen, denn der brandneue Trailblazer-Modus bietet schnellere Mobilität für Mechs, eine Vielzahl von Anpassungsoptionen, Verbesserungen der Lebensqualität und den heiß ersehnten neuen Third-Person-Farmer-Modus.

Mit dem neuen Trailblazer-Modus nimmt das Leben auf dem Gehöft ein aufregendes Tempo an. Diese neue Fähigkeit, die über das Upgrade-Depot freigeschaltet werden kann, ermöglicht es den Spielern, sich in einen vierrädrigen Modus zu verwandeln, der das Reisen auf dem Planeten noch schneller und einfacher macht.

Von Rennen durch die Wildnis bis hin zur Perfektionierung von Boosts und Drifts können die Spieler auch ihre Pfade nutzen, um sich schneller auf eigens gebauten Straßen fortzubewegen.

Das Trailblazer-Update bietet außerdem eine Fülle von Anpassungsmöglichkeiten. Mit dem neuen Outfit-Schrank können die Spieler ihren intergalaktischen Exofarmern durch eine Auswahl an eleganten Helmstilen und -farben eine persönliche Note verleihen.

Die Tageslängen wurden ebenfalls erhöht und die Einführung der Saatgut-Splicer-Blaupause ermöglicht Saatgut-Splicing in Hülle und Fülle, da begeisterte Exofarmer so viele Saatgut-Splicer wie gewünscht bauen können, was ihre Produktion steigert und die Chance erhöht, seltene Pflanzen anzubauen.

Das Trailblazer-Update bereichert jeden Aspekt des Lebens an der Grenze. Die Spieler haben nun die Möglichkeit, bei der Erkundung der Welt außerhalb ihres Mechs in den Third-Person-Modus zu wechseln, was eine völlig neue Art der Erkundung des Planeten ermöglicht und die Interaktionen in den Welten verbessert.

Die Erkundung wurde außerdem noch weiter vereinfacht, sodass der Spieler jetzt einmal pro Tag über die Karte sofort zu seiner Farm zurückkehren kann.

Auf dem Weg zum 1.0-Launch wird Lightyear Frontier mit neuen Updates und Ergänzungen weiter ausgebaut. Der CEO von FRAME BREAK, Joakim Kopriva Hedström, erklärt: „Wir freuen uns darauf, dass Spieler und Neueinsteiger mit dem Trailblazer-Update neue Wege entdecken, um ihren Planeten zu bereisen und sich auszudrücken. Dies ist der nächste Schritt auf dem Weg zum vollständigen Launch, und wir können es kaum erwarten, weitere aufregende Neuigkeiten und Updates zu veröffentlichen, während wir auf ein monumentales Jahr 2025 zusteuern.“