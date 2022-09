Like a Dragon 8: Fortsetzung für das Jahr 2024 angekündigt

Autor:, in / Like a Dragon 8

Soeben wurde auf dem RGG Summit Event offiziell angekündigt, dass Like a Dragon 8 im Jahr 2024 veröffentlicht werden soll. Um die Zeit zu überbrücken wurde zusätzlich Like a Dragon: Ishin (dazu gleich mehr) enthüllt, das am 21. Februar 2023 ebenfalls für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows und Steam erscheinen wird.