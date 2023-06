Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name: Gameplay-Video stellt Kampfstile vor

Wert einen ersten Blick auf die Kampfstile des Action-Rollenspiels Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

In dieser Woche kündigte SEGA Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und PC an. Im Action-Rollenspiel von Ryu Ga Gotoku kehrt Kiryu zurück und es wird eine Perspektive nach den Ereignissen von Yakuza 6: The Song of Life beleuchtet.

Einen Blick auf die Kämpfe des Spiels zeigte der Entwickler beim RGG Summit. Dort wurde neues Gameplay gezeigt und die beiden Kampfstile Yakuza und Agent.

Während mit dem Yakuza-Stil Feinde durch rohe Gewalt überwältigt, werden setzt der Agent-Stil auf Schnelligkeit, verschiedene Kampfsporttechniken und der Einsatz von Gadgets.