Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name: Release-Termin im November enthüllt

Ein neuer Trailer enthüllt den Release-Termin von Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name im November.

Das RGG-Action-Adventure Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name wird am 9. November 2023 erscheinen, wie ein neuer Trailer zum Spiel verrät.

Vorbesteller erhalten das Legendary Fighter Pack. Aktuell ist das Spiel im Microsoft Store aber noch nicht gelistet.