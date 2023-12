Like a Dragon: Infinite Wealth: Neue Details zu Minispielen und Arcade Games

Entwickler Ryu Ga Gotoku enthüllt neue Details zu Minispielen und Arcade Games in Like a Dragon: infinite Wealth.

Auch wenn Like a Dragon: Infinite Wealth zahlreiche neue und für die Reihe ungewöhnlichen Ansätze verfolgt, bleibt es dennoch in vielen Kernelementen seinen Wurzeln treu.

Im nächsten Ableger der Like a Dragon-Reihe werden wieder diverse Minispiele und Arcade Games für spaßigen Zeitvertreib sorgen. Dazu wurden jetzt von Entwickler Ryu Ga Gotoku weitere Details veröffentlicht.

Neben den bereits vorgestellten „Crazy Delivery“ und „Dondonko Island“ wurde jetzt „Miss Match“ vorgestellt. Eine Dating-App, mit deren Hilfe sich Protagonist Ichiban Kasuga mit anderen Charakteren verabreden und seine Persönlichkeit verbessern kann.

Auch Karaoke ist wieder vertreten und umfasst den Klassiker „Baka Darou (Playing the Fool)“ sowie die Lieder „Summertime Groove“, „Honolulu City Lights“, „If I Could Love the One I Love“ und „AWAKE“.

Am Arcade-Automaten warten die drei SEGA-Klassiker SEGA Bass Fishing, Spikeout und Virtua Fighter 3tb. Mit „HOLD‘EM“ und „Darts Live 3“ erwarten Spieler ein Pokertisch sowie ein Dart-Minispiel mit neuen Varianten und Regeln.

Zudem kehren die bereits aus Yakuza: Like a Dragon bekannten „Proficiency-Tests“ zum Steigern der Charakterwerte und das Sammelspiel „Survival Can Collection“ zurück.

Like a Dragon: Infinite Wealth erscheint am 26. Januar 2024 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.