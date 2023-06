Like a Dragon: Infinite Wealth: Neue Zwischensequenz von der RGG Summit

Mit einem witzigen Trailer wurde Like a Dragon: Infinite Wealth. Ein direkter Nachfolger zu Yakuza: Like a Dragon von SEGA und Ryu Ga Gotoku (RGG) auf dem Xbox Games Showcase angekündigt.

Ergänzend dazu zeigte der Entwickler auf dem RGG Summit in der Nacht von Freitag auf Samstag einen weiteren Einblick in das Rollenspiel, das 2024 für Xbox und Windows erscheinen wird.

In Like a Dragon: Infinite Wealth stehen die beiden Protagonisten Kazuma Kiryu (Yakuza 6: The Song of Life) und Ichiban Kasuga (Yakuza: Like a Dragon) im Mittelpunkt, wie die Zwischensequenz zeigt.