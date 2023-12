Like a Dragon: Infinite Wealth: Spieldauer so lang wie nie zuvor

Der Studiodirektor spricht über die Spielzeit von Like a Dragon: Infinite Wealth, die so lang wie nie zuvor und sogar eine „Never Ending Story“ für manche sein soll.

Die Like a Dragon-Titel sind bekannt für ihre langen Spielzeiten. Der neuste Teil soll hierbei keine Ausnahme darstellen, teilte kürzlich Masayoshi Yokoyama von Ryu Ga Gotoku Studio mit und das Spiel könnte sogar eine „Never Ending Story“ für manche Spieler sein.

In einem Interview mit Automaton-Media sprach Masayoshi Yokoyama über die Spielzeit und darüber, dass neue Dimensionen erreicht würden. Er verspricht den Fans und Spielern nichts Geringeres als die längste Spielzeit in der Geschichte der Serie.

„Erstens ist die Hauptgeschichte lang. Es gibt zwei Hauptprotagonisten und zahlreiche andere Charaktere, sodass die Anzahl der Nebengeschichten zu jedem von ihnen beträchtlich ist“, sagte Masayoshi Yokoyama. „Schließlich waren die Nebengeschichten in Like a Dragon-Titeln schon immer optional. Man kann nur die Haupthandlung durchspielen, wenn man möchte, und man kann auch die Nebengeschichten spielen, um den Umfang zu spüren. Daran hat sich auch bei Infinite Wealth nichts geändert. Außerdem kann es sein, dass es nie zu Ende geht, wenn man versucht, alles abzuschließen.“

Manche Nebenaktivitäten sollen derart umfangreich sein, dass sie eigenständige Spielen sein könnten, fuhr er fort. Weiter sagte er, dass „ungefähr drei bis vier Tage ohne Schlaf“ für die Hauptgeschichte benötigt werden und das „ohne Umwege und fast ohne Nebengeschichten“.

Das Spiel solle jedoch „Stück für Stück gespielt werden, ohne den Schlaf zu vergessen“ legte der Studiodirektor den Fans nahe.

Like a Dragon: Infinite Wealth erscheint am 26. Januar 2024 für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 & 5 sowie den PC. Eine Aufnahme in den Xbox Game Pass ist derzeit nicht geplant.