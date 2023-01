Like a Dragon: Ishin!: Abenteuer-Trailer veröffentlicht

Hier gibt es jetzt neue Einblicke in die actionreiche Reise des ehrenvollen Samurai Sakamoto Ryoma aus Like a Dragon: Ishin!.

Heute haben SEGA und RGG Studio einen neuen Trailer veröffentlicht, der einen Einblick in die Story des mit Spannung erwarteten Samurai-Epos Like a Dragon: Ishin! gewährt. Das Spiel erscheint weltweit am 21. Februar 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Windows und Steam.

Das neue Video zu Like a Dragon: Ishin! mit dem Titel „Abenteuer-Trailer“ kann hier angesehen werden:

Der „Abenteuer-Trailer“ gewährt einen Einblick in die Story des Spiels und damit die Gefahren, die den Protagonisten Sakamoto Ryoma erwarten, nachdem ihm der Mord an seinem Mentor angehängt wird. Was folgt, ist eine Reise voller actionreicher Kämpfe und Begegnungen mit Freunden und Feinden. Dieser ehrenvolle Samurai verändert mit seinem Kampf für Gerechtigkeit den Lauf der japanischen Geschichte.

Wer die physische oder digitale Version des Spiels vorbestellt, erhält drei zusätzliche Waffen, um sich den Weg zur Revolution zu ebnen: das Kijinmaru Kunishige, ein Schwert namens „Blutiger Schimmer“ und die Schwarzschiff-Kanone.

Wer die Digital Deluxe Edition vorbestellt, erhält am 17. Februar 2023 Early Access für das Spiel sowie eine Reihe von DLC-Gegenständen, die im Spiel nützlich sein können:

Hauptmann der Shinsengumi-Set

Ryoma Wachstumshilfe-Kit

Schwertverbesserungs-Materialkit

Pistolenverbesserungs-Materialkit

Bewaffnung der Dritten Division-Erweiterungskit

Der Drache von Dojima-Skin

Like a Dragon: Ishin! erscheint am 21. Februar 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Windows und Steam.