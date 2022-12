Like a Dragon: Ishin!: Freitänzer wirbelt mit Klingen und Kugeln

SEGA stellt im neusten Video zu Like a Dragon: Ishin! den Kampfstil des Freitänzers vor, der mit Klingen und Kugeln herumwirbelt.

In Like a Dragon: Ishin! haben Spieler die Wahl zwischen vier einzigartigen Kampfstilen, mit denen sie in dynamischen Kämpfern ihre Gegner auf abwechslungsreiche Weise bezwingen können.

Nachdem wir euch die Stile von Straßenkämpfer, Schwertkämpfer und Revolverheld schon vorgestellt haben, folgt jetzt der Stil des Freitänzers.

Der Freitänzer kann gleichzeitig Waffen des Ostens und des Westens verwenden. So lassen sich etwa Kugeln und Klingen zu einem wilden Tanz miteinander kombinieren, wie auch der Trailer zeigt.