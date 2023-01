Like a Dragon: Ishin!: Gastauftritte von AEW-Wrestling-Ikone und Schauspieler

AEW-Wrestling-Ikone Kenny Omega und Midnight Mass-Schauspieler Rahul Kohli haben einen Gastauftritt in Like a Dragon: Ishin!.

SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio kündigen heute an, dass AEW-Wrestling-Ikone Kenny Omega (Executive Vice President und ehemaliger AEW World Champion) und der durch Netflix bekannte Schauspieler Rahul Kohli (iZombie, Midnight Mass, Spuk in Bly Manor) Gastauftritte in Like a Dragon: Ishin! haben werden.

Kenny Omega und Rahul Kohli sind zwei der insgesamt sechs Stargäste, die im kommenden Samurai-Actionspiel von Ryu Ga Gotoku Studio auftreten und Sakamoto Ryomas Aufruf zur Revolution folgen.

Ihren Gastauftritt haben Kenny Omega und Rahul Kohli in Form von Soldaten-Karten, mit denen sie Ryoma als Samurai-Krieger unterstützen. Soldaten-Karten sind ein Kampf-Feature, das vorübergehend verheerende Power-Ups und Spezialfähigkeiten liefert, wenn diese Karten direkt im Kampf eingesetzt werden. Die Spieler können Soldaten-Karten ihrer Lieblingsfähigkeiten und -charaktere aus dem Yakuza- und Like a Dragon-Universum sammeln und sie verbessern.

Die Videos zu den beiden ersten Star-Gästen können hier angesehen werden:

Kenny Omega:

Rahul Kohli: