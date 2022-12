Like a Dragon: Ishin!: Hitoshi Ozawa über seine Rolle als Ito Kashitaro

Im zweiten Teil der Video-Interview-Reihe zu Like a Dragon: Ishin! gibt Synchronsprecher Hitoshi Ozawa Einblicke in seine Rolle als Ito Kashitaro.

Im zweiten Teil der neuen Video-Interview-Reihe zu Like a Dragon: Ishin! ist Ito Kashitaro-Synchronsprecher Hitoshi Ozawa zu Gast.

Ozawa, der mit Kuze Daisaku aus Yakuza 0 schon einem absoluten Liebling der Yakuza-Fans seine Stimme lieh, spricht mit Ryu Ga Gotoku Director Masayoshi Yokoyama über seine Arbeiten an Like a Dragon: Ishin! sowie weiteren Erfahrungen aus seiner langen Karriere als Synchronsprecher.

Like a Dragon: Ishin! erscheint am 21. Februar 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.