Like a Dragon: Ishin!: Neuer Trailer stellt Schläger-Kampfstil vor

Ein neuer Trailer zum von Ryu Ga Gotoku Studio entwickelten Action-Adventure Like a Dragon: Ishin! stellt den Schläger-Kampfstil vor.

Im kommenden Action-Adventure Like a Dragon: Ishin! von Ryu Ga Gotoku Studio kommt es schon mal vor, dass Probleme oder Meinungsverschiedenheiten mit den Fäusten geregelt werden.

Passend dazu stellt ein neuer Trailer den Schläger-Kampfstil vor. Im Gegensatz zu den Kampfstilen Schwertkämpfer, Revolverheld und wilder Tänzer verzichtet der Schläger auf Schuss-, Schlag- oder Stichwaffen und nutzt lediglich den menschlichen Körper als Waffe.

Weitere Kampfstile und Gameplay-Eindrücke aus Like a Dragon: Ishin! gibt es hier zu sehen:

Like a Dragon: Ishin! erscheint am 21. Februar 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.