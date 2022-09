Like a Dragon: Ishin: Remake des Yakuza-Spin-Offs erscheint für Xbox-Konsolen

Ryu ga Gotoku Studio kündigt mit Like a Dragon: Ishin ein Remake des Yakuza-Spin-Offs von 2014 für Xbox-Konsolen an.

Das 2014er Yakuza Spin-off Ryu ga Gotoku Ishin erhält ein Remake und wird erstmal außerhalb von Japan unter dem Namen Like a Dragon: Ishin erscheinen.

Ryu ga Gotoku Studio zeigte dazu jetzt einen ersten Trailer und gab an, dass das Spiel mit der Unreal Engine 4 entsteht und am 21. Februar 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und PC veröffentlicht wird.

„Im Kyo des Jahres 1860 steht der Kampf eines feierlichen Samurai für Gerechtigkeit kurz davor, den Lauf der japanischen Geschichte für immer zu verändern. Zieht eure Klinge und schließt euch der Revolution in diesem hitzigen historischen Abenteuer an.“

Der Ankündigungs-Trailer ist hier zu sehen:

Und hier noch der Ambush-Trailer: