Like a Dragon: Ishin!: SEGA präsentiert den Swordsman Style

SEGA hat einen neuen Trailer zu Like a Dragon: Ishin! veröffentlicht und präsentiert euch dabei den Swordsman Style.

Das Kyo der 1860er-Jahre wird in Like a Dragon: Ishin! von Ungerechtigkeit geplagt und ein Samurai ändert auf seiner Suche nach Gerechtigkeit den Lauf der Geschichte.

Greift zum Schwert von Sakamoto Ryoma und begebt euch nach Kyoto, um den Mörder eures Vaters zu finden, euch selbst eines angehängten Mordes zu entlasten und eure Ehre wiederherzustellen.

Dadurch werdet ihr der Ära der Samurai ein Ende setzen und die Zukunft Japans für immer verändern. Zieht eure Klinge, ladet euren Revolver und werdet Teil der Revolution in diesem hitzigen historischen Abenteuer, das nur von den Machern von „Yakuza: Like a Dragon“ stammen kann.

Like a Dragon: Ishin! ist eine Erweiterung des 2014 exklusiv in Japan erschienenen Vorgängers mit Lokalisierungsunterstützung, völlig neuen Inhalten, exquisit überarbeiteter Grafik und verbesserten Möglichkeiten für moderne Plattformen in der Unreal Engine 4.

Einen ersten Einblick zum Swordsman Style gibt es hier: