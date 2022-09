Like a Dragon: Ishin!: SEGA veröffentlicht weitere Details zum Spiel

Wie wir bereits berichtet haben, haben SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio auf der Ryu Ga Gotoku Studio-Pressekonferenz, die im Vorfeld der Tokyo Game Show 2022 in Tokio stattfand, neue Titel angekündigt. Die vollständige Präsentation der Ryu Ga Gotoku Studio-Pressekonferenz könnt ihr euch noch einmal hier ansehen.

Like a Dragon: Ishin erscheint weltweit am 21. Februar 2023 und die Action-Thriller Judgment und Lost Judgment sind ab sofort auf Steam erhältlich.

Ryu Ga Gotoku Studio enthüllte außerdem Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, das weltweit im Jahr 2023 erscheint, und zeigte einen neuen Teaser für Like a Dragon 8, die Fortsetzung von Yakuza: Like a Dragon, das im Jahr 2024 auf den Markt kommen wird.

Like a Dragon: Ishin! erscheint am 21. Februar 2023

Das fehlende Kapitel der RGG-Serie kommt in den Westen! Das Samurai-Epos Like a Dragon: Ishin! von Ryu Ga Gotoku Studio erscheint weltweit am 21. Februar 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows und Steam. Die Standard- und Digital Deluxe-Editionen können jetzt vorbestellt werden.

Im Kyo des Jahres 1860 steht der Kampf eines ehrbaren Samurai für Gerechtigkeit kurz davor, den Lauf der japanischen Geschichte für immer zu verändern. Ziehen Sie Ihre Klinge und schließen Sie sich der Revolution in diesem spannenden historischen Abenteuer an.

Like a Dragon: Ishin! Hauptmerkmale:

Satte Action und vielfältige Bewaffnung: Erlebe hautnahe Kämpfe, die Feuerwaffen und Schwerter aus der Feudalzeit kombinieren, während die Spieler zwischen vier verschiedenen Kampfstilen wechseln: Schwertkämpfer, Schütze, wilder Tänzer und Schläger. Eine große Auswahl an verschiedenen Waffen markiert den historischen Übergang zwischen klassischem Schwertkampf und moderner bewaffneter Kriegsführung, während die Spieler ihre Fähigkeiten trainieren und verbessern, um noch mächtigere Fähigkeiten freizuschalten.

Historisches Samurai-Epos: Ein optionales Glossar im Spiel ergänzt den Kontext zu den historischen Grundlagen der Personen, Orte und Ereignisse in Like a Dragon: Ishin!

Altes trifft auf Neues: Like a Dragon: Ishin! ist eine Erweiterung des 2014 exklusiv in Japan erschienenen Vorgängers mit Lokalisierungsunterstützung, völlig neuen Inhalten, exquisit überarbeiteter Grafik und verbesserten Möglichkeiten für moderne Plattformen in der Unreal Engine 4.

Kaufoptionen:

Alle digitalen Vorbestellungen enthalten drei legendäre Bonuswaffen: das Kijinmaru Kunishige Katana, die Black Ship Cannons und das legendäre Tsuyano Usukurenai Katana. Vorbestellungen für die Digital Deluxe Edition auf allen Plattformen gewähren fünf Tage vorzeitigen Zugang ab dem 17. Februar 2023.

Standard Edition:

Deluxe Edition:

Like a Dragon: Ishin! Digital Deluxe Edition – 69,99 Euro – Digitale Kopie von Like a Dragon: Ishin! Frühzeitiger Zugang ab 17. Februar 2023. Sechs einzigartige DLC, die Ryomas Kosmetik, Waffen, Herausforderungen und mehr erweitern.



Das Spiel bietet auf der Xbox Series X/S zusätzlich VRR, Smart Delivery und wurde für die neuen Konsolen optimiert.